במקביל להפגנות שהתקיימו היום (ראשון) באזור מחלף יבנה במחאה על מעצר שני בחורים בראשון לציון, התברר כי שני בחורי ישיבה נוספים נעצרו בסוף השבוע באזור אילת.

על פי הפרטים שהתקבלו, השניים נתפסו על ידי המשטרה בחשד לעבירות תנועה — נהיגה במהירות מופרזת, חציית צומת באור אדום ונהיגה ללא רישיון. לאחר הבדיקה הראשונית, הועברו הבחורים לידי המשטרה הצבאית בשל היותם עריקים.

המקרה מצטרף למעצרם של שני בחורי ישיבה, ידידיה מזרחי ויונתן מוסטקיס, שנעצרו ביום חמישי האחרון בחוף בראשון לציון והועברו למשטרה הצבאית. השניים, תלמידי ישיבת "אור החיים" שבראשות הגאון רבי ראובן אלבז שליט"א, נשפטו ל-20 ימי מאסר בכלא הצבאי.

על פי הפרטים שהתקבלו, הבחורים שהו באזור שבו נערים הדליקו אש קטנה. שוטרים שהגיעו למקום ביקשו תעודות זהות מהנוכחים, ובהמשך העבירו את השניים לידי המשטרה הצבאית.

תגובה חריפה ביתד נאמן לדברי סמוטריץ' נגד הגר"ד לנדו דוד קליין | 13.10.26 2

הפגנות במחאה על המעצרים

בעקבות גל המעצרים, הרצפ"ניקים קיימו בהוראת הרב צבי פרידמן הפגנות במחאה על מעצרי בחורי הישיבות. מפגינים חסמו את כביש 4 באזור מחלף יבנה, והתפתחו עימותים קשים בין מפגינים לנהגים שנתקעו בכביש.

על פי הפרטים שהתקבלו, ה"רצפניקים" עומדים מאחורי חסימת הכביש. התכנון הראשוני היה לחסום את הכביש בשעה 8:00 באזור בני ברק, אך ההפגנה נדחתה והועתקה למחלף יבנה. שם מסבירים כי מדובר בהפגנת "תג מחיר" בעקבות הסגרת הבחורים על ידי תחנת ראשון לציון במחוז שפלה.

המשטרה הביאה מכת"זית למקום והשתמשה לפיזור המפגינים ברימוני הלם. במקום היו אזרחים שניסו להשליט סדר בהפגנה תוך שימוש באלימות כנגד המפגינים, והמשטרה עמדה מהצד מבלי להתערב.

מפכ"ל המשטרה, רב-ניצב דני לוי, הנחה את המפקדים לפעול בנחישות ולמנוע כל ניסיון לחסום צירים, להפר את הסדר הציבורי ולפגוע בשגרת החיים. המפכ"ל הבהיר: "מי שבוחר להפר את הסדר הציבורי ולחסום צירים, ייתקל ביד קשה ובאפס סובלנות מצד משטרת ישראל".

מהמשטרה נמסר כי "כביש 4 נחסם לתנועה בשני הכיוונים באזור מחלף יבנה עקב הפגנה. ציבור הנהגים מתבקש להימנע מהגעה לאזור, להשתמש בדרכים חלופיות באמצעות יישמוני הניווט ולהישמע להוראות השוטרים המוצבים במקום".