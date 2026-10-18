הילולא שנתית לכבוד מרן הראשון לציון הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל התקיימה בנוף הגליל בהשתתפות מאות תושבים. הערב, שנערך ביוזמת חבר מועצת העיר חיים אמרון בשיתוף עיריית נוף הגליל והמועצה הדתית, כלל סעודה עשירה, דברי תורה והרצאות חיזוק.

רב העיר, הגאון רבי מנחם מנדל נחשון, פתח את הערב בדברי שבח על פועלו התורני של מרן זצ"ל. הרב נחשון ציין כי ספרי מרן נמצאים כיום בכל ארון ספרים יהודי בעולם, והם מהווים מקור הוראה מרכזי לרבנים ולומדי תורה.

אורח הכבוד המרכזי היה הרב יצחק דהן, נכדו של הבבא חאקי ואחיינו של הגאון הרב משה יוסף, בנו של מרן. הרב דהן הגיע במיוחד לבקשת משפחת קייץ, מוותיקי תושבי העיר, שסייעו השנה בהפקת הסעודה המפוארת.

הרב דהן ריגש את הקהל בסיפורים מכלי ראשון על שקידת התורה המופלאה של מרן זצ"ל. הוא תיאר כיצד מרן היה לומד ברציפות עד לפנות בוקר, ובענוותנותו הרבה היה מעיר בעצמו את נכדיו לתפילת שחרית. בהמשך הערב קיבל הרב את הקהל לברכות ולעצות אישיות.

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בין המשתתפים נמנו גם מזכה הרבים הרב שניר גואטה, שמסר הרצאה מאלפת וריתק את הקהל, וכן סגן ראש העיר דוד שינן, המסייע רבות לציבור התורני בעיר. כמו כן השתתפו מגידי השיעורים וגבאי בתי הכנסת השונים בנוף הגליל.

חבר מועצת העיר חיים אמרון, שהנחה את הערב, הודה לכל השותפים: עיריית נוף הגליל בראשות רונן פלוט והמועצה הדתית בראשות חכ"ל אמנון כהן, על הסיוע בהפקת ההילולא. אמרון ציין כי האירוע ממשיך לגדול משנה לשנה, כאשר יותר ויותר תושבים מצטרפים למסורת המיוחדת הזו.