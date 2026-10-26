הגאון רבי יצחק זילברשטיין, חבר מועצת גדולי התורה ורבה של רמת אלחנן, נשא דברים בעצרת הענק של דגל התורה שנערכה בבני ברק בראשות מרנן ורבנן גדולי ישראל, לקראת מערכת הבחירות.

הרב זילברשטיין עורר בדבריו על החובה הגמורה לשמוע בקול דברי חכמים, והביא את דברי ספר החינוך (מצוה תצה) על הפסוק "וְעָשִׂיתָ עַל פִּי הַדָּבָר אֲשֶׁר יַגִּידוּ לְךָ... וְשָׁמַרְתָּ לַעֲשׂוֹת כְּכֹל אֲשֶׁר יוֹרוּךָ" (דברים יז, י): "ובכלל המצוה גם כן לשמוע ולעשות בכל זמן וזמן כמצות השופט, כלומר החכם הגדול אשר יהיה בינינו בזמננו, וכמו שדרשו זכרונם לברכה: ואל השופט אשר יהיה בימים ההם – יפתח בדורו כשמואל בדורו".

הגר"י זילברשטיין הוסיף והבהיר: "והעובר על זה, ואינו שומע לעצת הגדולים שבדור בחכמת התורה, בכל אשר יורו, מבטל עשה זה, וענשו גדול מאד, שזהו העמוד החזק שהתורה נשענת בו, ידוע הדבר לכל מי שיש בו דעת. זכינו אנחנו בדורינו לגאון עוזינו, ב"ה שזכינו לכך, הגאון רבי דוב לנדו שליט"א שהוא החכם הגדול, וכולו אש להבה".

בסיום דבריו, חזר הרב זילברשטיין על דברי החינוך: "נחזור על מה שאומר החינוך: 'ומי שאינו שומע לגדול שבדור – ענשו גדול מאד', זהו העמוד החזק שהתורה נשענת בו. נזכה כולנו יחד לשמוע לדבריו, ולקבל מה שאומר החינוך שמי שלא שומע – ענשו גדול מאד, ומי ששומע אשרי לו וטוב לו".