מזג האוויר היום (ראשון) צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה בינוני ורב. הטמפרטורות יישארו ללא שינוי משמעותי ויהיו רגילות לעונה. בשעות אחר הצהריים עשויים לרדת גשמים מקומיים בדרום הארץ. בלילה: מעונן חלקית עד מעונן, ומדי פעם יתכן גשם מקומי.
מחר, יום שלישי – יום הבחירות – צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן. הטמפרטורות ירדו, אך עדיין יהיו רגילות לעונה. צפויים גשמים מקומיים בעיקר בדרום ובמזרח הארץ. לקראת שעות הצהריים הגשמים יתחזקו באזורים אלה וילוו בסופות רעמים, פרצי רוח וברד. השירות המטאורולוגי מזהיר מפני צפי לשיטפונות משמעותיים בנחלי דרום הנגב, הערבה וים המלח.
ביום רביעי יימשך מזג האוויר המעונן חלקית. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. צפויים גשמים מקומיים, ויתכנו סופות רעמים בודדות. משעות הצהריים קיים צפי לשטפונות בנחלי דרום הנגב, הערבה וים המלח.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
ירושלים: 16-25
תל אביב: 22-27
באר שבע: 21-29
חיפה: 23-26
טבריה: 22-32
צפת: 17-27
אילת: 25-33
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