הכותל המערבי ( צילום: חיים גולדברג/Flash90 )

מזג האוויר היום (ראשון) צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה בינוני ורב. הטמפרטורות יישארו ללא שינוי משמעותי ויהיו רגילות לעונה. בשעות אחר הצהריים עשויים לרדת גשמים מקומיים בדרום הארץ. בלילה: מעונן חלקית עד מעונן, ומדי פעם יתכן גשם מקומי.