הרשות הפלסטינית דחתה את הבחירות: "התנאים החמירו"

סגן נשיא הרשות הפלסטינית, חוסיין אל שייח', הודיע לשר החוץ הצרפתי כי הבחירות המחוקקות שתוכננו ל-28 בנובמבר 2026 נדחו למספר חודשים. ההודעה נמסרה במכתב ששלח ביום רביעי לשר החוץ ז'אן-נואל בארו, כך דיווחה סוכנות הידיעות רויטרס.

במכתב נכתב כי "ההערכה הגיעה למסקנה שהתנאים הפוליטיים, הביטחוניים והכלכליים הצפויים, שעליהם התבסס קביעת מועד הבחירות המחוקקות ל-28 בנובמבר 2026, לא התממשו". עוד צוין במכתב: "קיום הבחירות בנסיבות הנוכחיות נתקל במכשולים יסודיים המשפיעים על כלליותן, חופש ההשתתפות ויושרת התהליך הבחירתי".

הפלסטינים לא קיימו בחירות מחוקקות או לנשיאות מאז 2005-06. הסיבה לכך היא שארגון הטרור חמאס השתלט על רצועת עזה וגירש את נאמני אבו מאזן מהרצועה. במכתב צוין כי גורמים בתוך תנועת פת"ח דרשו דיאלוג עם חמאס ופלגים אחרים כדי להגיע להסכמה על חזון לאומי משותף לפני קיום הבחירות.

על פי המכתב, גורמים פלסטיניים ציפו לשיפור התנאים באמצעות יישום יזמת השלום של הנשיא האמריקני דונלד טראמפ והחלטת מועצת הביטחון של האו"ם. הם ציפו לפריסת כוחות בינלאומיים ומשטרה פלסטינית ברצועת עזה, פירוק נשקו של חמאס ונסיגת כוחות צה"ל.

במכתב נטען כי הפלסטינים ציפו גם למאמצים אמריקניים למנוע סיפוח נוסף של שטחים פלסטיניים ביהודה ושומרון ובמזרח ירושלים, לרסן את אלימות המתיישבים ולהבטיח את שחרור כמעט 7 מיליארד דולר בכספי הרשות שמעוכבים על ידי ישראל. "עם זאת, הצעדים, ההבנות וההבטחות הללו לא התממשו. להיפך, התנאים החמירו ברחבי השטחים הפלסטיניים", נכתב במכתב.

על בסיס הערכתם, גורמים פלסטיניים המליצו לאבו מאזן "להתאים את מועד הבחירות המחוקקות במספר חודשים, ולהמשיך בדיאלוג כדי להכין את התנאים הפנימיים".