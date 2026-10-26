הגאון רבי יצחק ברדא, ראש מוסדות 'יצחק ירנן' באשקלון, הודיע אמש (ראשון) בשיעורו השבועי על מעבר מפתיע בתמיכתו הפוליטית: "הפעם הצבעתי יהדות התורה - ג'". ההודעה מהווה שינוי משמעתי ביחס לבחירות הקודמות, בהן תמך הרב ברדא במפלגתו של בצלאל סמוטריץ'.

"יעקב אשר בא ודיבר, דיברנו בהבנה ברורה על הדברים שעומדים על הפרק", מסר הרב ברדא במהלך השיעור. "לכן אמרתי, הפעם הזאתי החלטתי בעצמי להצביע יהדות התורה - ג'. ואתם, כל אחד יבחר לו מה שהוא רוצה מהמפלגות האלה שאמרתי".

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הרב ברדא הדגיש את הנושאים שעמדו במרכז השיחה עם יו"ר יהדות התורה: "אנחנו בדעה אחת: שמירה על התורה, שמירה על בחורי הישיבות, שמירה על השבת, שמירה על כל דבר ששייך לתורה הקדושה".

המעבר מהווה שינוי בולט במפת התמיכה הפוליטית של הרב ברדא. בבחירות לכנסת ה-23 תמך ביהדות התורה, אך בבחירות האחרונות העביר את תמיכתו לסמוטריץ' - זאת למרות שגיסו מרן הגר"מ מאזוז זצ"ל תמך בתנועת ש"ס. כעת, בבחירות הקרובות, הוא שב לתמוך במפלגה החרדית-אשכנזית.

בדבריו ציטט הרב ברדא את רבי יוחנן בן זכאי: "לא סתם רבי יוחנן בן זכאי אמר: 'תן לי יבנה וחכמיה'. אנחנו לא מתעסקים בפוליטיקה. 'תן לי יבנה וחכמיה' - דיברנו על עמידת התורה, על הדברים שעומדים על הפרק".

הרב ברדא סיים את דבריו בתפילה: "יהי רצון שנזכה שיתקיים בנו מקרא שכתוב: 'השיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחילה, והסר ממנו יגון ואנחה, ומלוך עלינו מהרה אתה ה' לבדך, בחסד וברחמים, בצדק ובמשפט, ברוך אתה ה' המלך המשפט', שהוא יהיה מלך עלינו".

כזכור, לאחרונה דיווחנו על מגעים שניהל הרב ברדא עם מפלגת 'אחי', אך לבסוף בחר לתמוך ביהדות התורה, בין השאר בעקבות העובדה ש'אחי' פרשה מהמרוץ.