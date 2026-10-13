מפלי איגואסו שבארגנטינה, אחד מאתרי הטבע המרשימים בעולם, נסגרו השבוע בפני מבקרים בעקבות עלייה חריגה בעוצמת זרימת המים. הרשויות הארגנטיניות הורו ביום שני על סגירה זמנית של האתר, לאחר שנהר האיגואסו הגיע לזרימה של למעלה מ-12 אלף מטרים מעוקבים בשנייה.

מדובר בזרימה העולה פי שישה על הזרימה הממוצעת של הנהר. הסגירה נעשתה כאמצעי זהירות, על רקע החשש מעלייה נוספת במפלס המים ומאפשרות שהנהר יגלוש מעבר לגדותיו. לפי דיווח בעיתון הגרדיאן, הגשמים הכבדים נמשכו באזור, ובמקביל לא נרשמה ירידה מספקת בכמויות המים שהוזרמו מסכרים הממוקמים במעלה הנהר.

מפלי איגואסו בזרימה חריגה - צילום: רשתות חברתיות מפלי איגואסו בזרימה חריגה | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:19

חוסה מריה ארבאס, מנהל הפארק הלאומי איגואסו, הסביר כי הסגירה נדרשה משום שהגשמים אינם פוסקים וכמות המים המגיעה מהסכרים נותרה גבוהה. בהמשך הודיעו הרשויות על ירידה הדרגתית בזרימת הנהר ועל כוונה לפתוח מחדש את האתר לתיירים ביום שלישי.

מפלי איגואסו שוכנים על הגבול שבין ארגנטינה לברזיל ומשתרעים לאורך כ-2.7 קילומטרים. המפלים הוכרו על ידי אונסק"ו כאחד מאתרי המפלים הגדולים והמרשימים בעולם, והם מורכבים ממערכת רחבה של מפלים וזרמי מים אדירים המושכת אליה תיירים מכל רחבי העולם.

הזרימה החריגה במפלי איגואסו - צילום: רשתות חברתיות הזרימה החריגה במפלי איגואסו | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:22

הגשמים הכבדים באזור מיוחסים לתופעת אל ניניו, תופעה אקלימית שמקורה בשינויים בטמפרטורות פני הים ובדפוסי הרוחות באוקיינוס השקט המשווני. התופעה משפיעה על משטרי הגשמים ומזג האוויר באזורים נרחבים בעולם.

באזור החוף של ארגנטינה נרשמו בחודש שעבר כמויות משקעים גבוהות מהממוצע, בדפוס הדומה לזה שנצפה באירועי אל ניניו חזקים.

מפלי איגואסו בתנאים רגילים - צילום: רשתות חברתיות מפלי איגואסו בתנאים רגילים | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:13

התחזיות לעונת אל ניניו בשנים 2026 ו-2027 מעוררות דאגה בקרב חוקרי האקלים, על רקע האפשרות לאירוע עוצמתי במיוחד.