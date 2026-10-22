ראש הממשלה בנימין נתניהו הציב יעד מרחיק לכת בפני מערכת הביטחון: הפלת המשטר באיראן. בריאיון מיוחד שמסר ל'ערוץ 7', גילה נתניהו כי העביר הנחיות ברורות למוסד ולצה"ל בנושא, תוך שהוא מבהיר כי פגיעה במתקני הגרעין האיראניים לבדה אינה מספקת כל עוד המשטר בטהרן ממשיך להתקיים.

"אני לא דורש, אני מנחה", השיב ראש הממשלה כשנשאל האם הוא דורש את הפלת המשטר. "הנחיתי שהפתרון היחיד שבא בחשבון כאן זה כמובן הפלת המשטר הפנאטי הזה. הנחיתי את המוסד ואת צה"ל – זה התפקיד, זה היעד, זאת המשימה".

נתניהו פתח את דבריו בדחייה נחרצת של הדיווחים שלפיהם ישראל תכננה לאחרונה לתקוף באיראן אך נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בלם את המהלך. "הדיווח הזה איננו נכון", הבהיר, אך נמנע מלהרחיב מעבר לכך.

בהמשך תיאר נתניהו את המגעים שקיים עם טראמפ לקראת התקיפות הקודמות בשטח איראן, והדגיש כי ישראל הייתה נחושה לפעול גם ללא אישור מוושינגטון. "הקיום שלנו זה לא נושא למשא ומתן", הדגיש. לדבריו, הבהיר לאנשיו מראש כי בכוונתו לעדכן את הנשיא האמריקני בתוכניות המבצעיות, אך לא לבקש את הסכמתו.

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ראש הממשלה סיפר כי במהלך פגישתם הציג לטראמפ את תוכנית הפעולה, וכשהגיע לשקף הרביעי הציב בפניו את האפשרות להצטרף לתקיפה. "אמרתי לו: 'אשמח מאוד אם תצטרף. יש שם איזה בונקר במקום שנקרא פורדו, אתה יכול להביא את ה-B-2 להפציץ שם. אם לא, אנחנו נעשה את זה, אבל זה יותר קשה. תחליט'", חשף.

לדברי נתניהו, טראמפ לא קיבל החלטה במעמד הפגישה, אך ישראל המשיכה כרגיל בהכנותיה המבצעיות. בהמשך, ביום העשירי למערכה, הצטרפה ארצות הברית למהלך – דבר שהוביל לפגיעה קשה ונרחבת במתקני הגרעין, במערך הטילים ובצמרת הצבאית והמדעית של איראן.

עם זאת, הדגיש ראש הממשלה כי גם לאחר המכות הקשות שספג המשטר, ההנהגה האיראנית לא זנחה את שאיפותיה להשיג נשק גרעיני. "ישראל חזקה מאי פעם, איראן וציר הרשע שלה חלשים מאי פעם", אמר, אך קבע במונחים חד־משמעיים כי כל עוד המשטר הפנאטי בטהרן קיים – האיום הקיומי על ישראל לא הוסר, ולפיכך הפלתו נותרת המשימה המרכזית.

כפי שדווח, ישנה דריכות שיא במערכת הביטחון. חיל האוויר הגביר באופן משמעותי את אימוני מטוסי הקרב בשמי ישראל בשבועיים האחרונים, על רקע האפשרות הגוברת לפריצת מערכה צבאית נגד איראן. במערכת הביטחון מעריכים כי ההחלטה הסופית בנושא תתקבל רק לאחר הבחירות, בהתאם לתוצאות שיתקבלו ובתיאום הדוק עם ארצות הברית.

גורם ביטחוני התייחס לתקופה הרגישה ולהמתנה הדרוכה להכרעה בבית הלבן ובירושלים: "ככל שחולף הזמן אנחנו נצטרך לעבור דרך עימות עם איראן. הכול יכול להשתנות, אבל בין מציאות שבה הולכים להסכם עם איראן או תוקפים - הסיכוי למלחמה גובר".