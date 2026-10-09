צה"ל ביצע אתמול תקיפות אוויריות במרחבי רצועת עזה ועיר אלפרקאן, שבמהלכן חוסלו שלושה מפקדי טרור בכירים מארגוני חמאס והג'יהאד האסלאמי. על פי הודעת דובר צה"ל, המחבלים שחוסלו קידמו מתווי טרור נגד כוחות הצבא ואזרחי ישראל, והפרו באופן שיטתי את הסכם הפסקת האש שנחתם בין ישראל לארגוני הטרור ברצועה.

זהות המחבלים שחוסלו: חסאם וליד חסן אבו אלעטא – מפקד במחלקה הרקטית בזרוע הצבאית של ארגון הטרור הג'יהאד האסלאמי, חוסל בעיר עזה. מגדי מעין יוסף אלאיובי – מחבל בזרוע הצבאית של ארגון הטרור הג'יהאד האסלאמי, חוסל בעיר עזה. אולטימטום לחמאס: חדלו מבתי החולים בבלי | 06.10.26 מחמד אג'א – מפקד פלוגה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, חוסל במרחב אלפרקאן. על פי הנתונים שנמסרו, המחבלים פעלו בתקופה האחרונה לשיקום יכולות ארגוני הטרור ברצועה ולקידום מתווי פעולה נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל, תוך הפרה שיטתית של הסכם הפסקת האש.

- צילום: דובר צה"ל צילום: צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:08

התקיפות בוצעו במטרה להסיר את האיום המיידי שהיוו המחבלים על כוחות הצבא ועל האזרחים. לפני ביצוע התקיפות ננקטו צעדים לצמצום הפגיעה באזרחים, ובכלל זה שימוש בחימוש מדויק ותצפיות אוויריות.

כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם הפסקת האש, וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי על מדינת ישראל ואזרחיה.

החיסולים מצטרפים לשורה של פעולות מבצעיות שביצע צה"ל בחודשים האחרונים נגד מפקדי ומחבלי ארגוני הטרור ברצועת עזה. בין היתר, חיסל צה"ל בתחילת השבוע את מחמד יאזגי, מפקד בגדוד שאטי של חמאס שהיה מעורב בהחזקת חטופים ישראלים, וכן את אבראהים עלאם, מפקד בזרוע הצבאית של חמאס שפשט לישראל בטבח ז' באוקטובר.