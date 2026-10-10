צה"ל חיסל מחבל סורי שקידם טרור בהכוונת איראן

בתקיפה אווירית שביצע צה"ל ביום שישי האחרון במרחב הגבול בין סוריה ללבנון, חוסל המחבל יוסף עלי אלחסון. המחבל הסורי קידם מתווי טרור נגד אזרחי ישראל וכוחות צה"ל הפועלים בדרום סוריה, תוך שהוא פועל בהכוונה ישירה של משטר הטרור האיראני.

על פי הנתונים שפורסמו על ידי דובר צה"ל, לאורך השנה החולפת היה אלחסון מעורב בקידום מתווי טרור שונים שסוכלו בזמן. בין היתר, הוא היה אחראי לשיגורי רחפני נפץ ורקטות כלפי כוחות צה"ל הפועלים בדרום סוריה. פעילותו נעשתה בהנחיה ישירה של גורמים איראניים, במטרה לפגוע באזרחים ובכוחות הביטחון הישראליים.

התקיפה מצטרפת לשורה של פעולות מבצעיות שמבצע צה"ל בימים האחרונים במרחב הגבול הצפוני. בתחילת השבוע חיסל צה"ל שלושה מחבלים מארגוני הטרור חמאס והג'יהאד האסלאמי ברצועת עזה, שאף הם קידמו מתווי טרור והפרו את הסכם הפסקת האש.

במקביל, במרחב האבטחה בדרום סוריה נרשמו בשבועות האחרונים מספר אירועים ביטחוניים חריגים. לפני כחמישה ימים נעצרו שני חשודים שניסו להתקרב למוצב צה"ל כשהם רכובים על אופנוע. באירוע נוסף שהתרחש לפני כן, חוסל חשוד שטיפס על סוללה הסמוכה למוצב צבאי ליד כפר אל-חמדיה.

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בצה"ל הדגישו כי "צה"ל ימשיך לפעול כל העת להסרת איומים מיידיים בכל גזרה". כמו כן צוין כי "צה"ל ממשיך להיות מחויב להסכם בין ישראל ללבנון".