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הטיל פגע במהלך פגישת המחבלים

צה"ל חיסל מחבלי נוח'בה בעזה ומפקד נ"ט של גא"פ

תקיפה מדויקת במהלך פגישת מחבלים בעיר עזה הובילה לחיסול מחבלי נוח'בה • במקביל חוסל מפקד במערך הנ"ט של הג'יהאד האסלאמי • צה"ל: "פעלו לשיקום היכולות תוך הפרה שיטתית"

צפו בחיסולים
צפו בחיסולים| צילום: צילום: דובר צה"ל

הלחימה הממוקדת ברצועת עזה נמשכת: צה"ל הודיע כי במהלך השבת תקפו מהאוויר מספר מחבלי נוח'בה של ארגון הטרור חמאס בעיר עזה, לצד חיסול מפקד במערך הנגד טנקים של הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני בצפון הרצועה.

על פי הודעת דובר צה"ל, במהלך השבת זוהתה פגישה של מחבלי נוח'בה בזרוע הצבאית של חמאס בעיר עזה. מטוס קרב של חיל האוויר תקף את המבנה וחיסל מספר מחבלים, ביניהם מעאד מאזן חמזה חסונה ומחמד ריאד חדר ארחים, שניהם מחבלי נוח'בה בזרוע הצבאית של חמאס.

בתקיפה נוספת שבוצעה במרחב דראג' תופאח שבצפון רצועת עזה, חיסל צה"ל את מוחמד וליד סעדי נחאלה, ששימש כמפקד במערך הנגד טנקים בזרוע הצבאית של ארגון הטרור גא"פ.

בצה"ל ציינו כי בתקופה האחרונה קידמו המחבלים שחוסלו מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל, ופעלו באופן אקטיבי לשיקום היכולות הצבאיות של ארגון הטרור חמאס – תוך הפרה שיטתית של מתווה הפסקת האש. החיסולים מהאוויר בוצעו במטרה להסיר באופן מיידי את האיום הנשקף ממנהיגי טרור אלו.

במערכת הביטחון הדגישו כי טרם ביצוע התקיפות ננקטו צעדים קפדניים לצמצום הפגיעה באזרחים בלתי מעורבים, כולל שימוש בחימוש מדויק, איסוף מודיעין ותצפיות רציפות מהאוויר. "הכוחות פרוסים במרחב בהתאם להסכמים וימשיכו לפעול בנחישות להסרת כל איום מיידי על אזרחי ישראל וכוחות הביטחון", נמסר מצה"ל.

רצועת עזהצה"לחמאסנוח'בהג'יהאד אסלאמי

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