צה"ל והשב"כ הודיעו אתמול (יום ראשון) כי חיסלו מפקד מחלקת נוח'בה שהיה בין מובילי הפשיטה על מוצב כיסופים, ואשר השתתף בחטיפת ישראלים במהלך הטבח בשבעה באוקטובר.

על פי ההודעה, כוחות צה"ל והשב"כ תקפו בשבוע שעבר באזור ח'אן יונס שבדרום רצועת עזה וחיסלו את השאם גמאל מחמד אבו גלאלה, שכיהן כמפקד מחלקת נוח'בה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס.

אבו גלאלה היה בין מובילי הפשיטה על מוצב כיסופים והשתתף בחטיפת אזרחים ישראלים במהלך הטבח בשבעה באוקטובר.

בצה"ל מסרו כי "לאורך המלחמה ובעת האחרונה המחבל קידם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל ופעל לשיקום יכולות ארגון הטרור חמאס, תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. המחבל חוסל מהאוויר במטרה להסיר את האיום שהיווה."

בשבוע שעבר אישר ראש הממשלה בנימין נתניהו כי ישראל פועלת באופן שיטתי לחיסול כל מי שהיה מעורב בטבח השבעה באוקטובר, במסגרת מדיניות הנקם הישראלית של "הרשימה השחורה" הידועה מימי הפיגוע נגד הספורטאים באולימפיאדת מינכן.