שני טייסים נוספים בחברת התעופה פליי דובאי, אזרחי המלדיביים, נעצרו באיחוד האמירויות במסגרת החקירה סביב ניסיון הפיגוע בטיסה שיצאה מדובאי לישראל.

על פי דיווח של אתר החדשות המלדיבי "אדהדו", המעצר בוצע בשבת שעברה, לאחר שבתחילה נחשבו השניים לעובדים שנקראו למסור עדות בלבד. בני משפחותיהם לא קיבלו מידע על מקום הימצאם עד יום שלישי, ורק אז נמסר להם באמצעות שגרירות המלדיביים באיחוד האמירויות כי השניים מוחזקים בידי המשטרה המקומית.

שני הטייסים שנעצרו הם המצטרפים האחרונים לחברת התעופה מבין ששת הטייסים המלדיבים המועסקים בה. במסגרת עבודתם, הם היו בקשר עם חמזה אל־חמאמי, אזרח עומאן ששימש טייס משנה בטיסה ונחשד בניסיון להשתלט על המטוס ולהטיסו לעבר נמל התעופה בן גוריון.

נכון לעתה, לא נמסר מה מיוחס לכל אחד משני הטייסים שנעצרו, ולא הוצגו ראיות פומביות הקושרות אותם לתכנון המעשה או לביצועו.

המשמעות הדרמטית מאחורי המעצר היא שקיים חשד כי מחבלים נוספים היו מעורבים בהחלטה לבצע את הפיגוע, הנחה שסותרת לכאורה את תיאוריית המפגע הבודד.

כזכור, ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר כי ישראל בודקת אם המחבל נשלח על ידי גורם נוסף או מדינה, והבטיח לנקום במקרה שכך אכן יתברר.