חדד למנדלבליט: "הפילו אותך בפח" – והדיון הופסק

היום השני לעדותו של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט נמשך אתמול (יום ב') בבית המשפט המחוזי בירושלים, כאשר סנגורו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, עו"ד עמית חדד, התמקד בפעולות שביצעו חוקרי רשות ניירות ערך בפרשת בזק, שממנה התפתח תיק 4000. עו"ד חדד טען כי חלק מהפעולות בוצעו עוד לפני שניתן אישור לחקור את ראש הממשלה, בעוד מנדלבליט אישר כי לא הכיר חלק מהפרטים שהוצגו בפניו.
"המזכר שלך שהגשת מתחיל ב-2 באוקטובר. אני אראה שכבר לפני כן היחידה החוקרת מאחורי גבך עשו כל מיני פעולות בלי אישור להביא לעולם את תיק 4000", טען עו"ד חדד.
בהמשך ביקש לברר אם ניתן אישור לחקור את תיק 4000 כבר ביוני 2017. מנדלבליט השיב: "הגיוני לפי המזכר שאין".
הכתבה שהייתה ברקע החקירה
בהמשך עבר עו"ד חדד לעסוק בכתבה שפרסם העיתונאי גידי וייץ בעיתון "הארץ" באוקטובר 2015, שבה הועלו טענות על קשר בין הסיקור של נתניהו באתר וואלה לבין הטבות רגולטוריות לבעל השליטה באתר, שאול אלוביץ'.
מנדלבליט העיד כי שמע על הכתבה, אך אינו זוכר אם קרא אותה בזמן אמת. לדבריו, רק בדיעבד נודע לו כי היא שימשה זרז לקידום החקירה.
עו"ד חדד שאל את מנדלבליט אם אמר בעבר כי העיתונאים גידי וייץ ורביב דרוקר הם אויבים גדולים של ראש הממשלה. מנדלבליט השיב: "יכול להיות".
בהמשך נשאל אם הסדר ניגוד העניינים שנערך לנתניהו נבע מהכתבה. מנדלבליט דחה זאת והסביר כי ההסדר התבסס על מידע שהוצג לייעוץ המשפטי בנוגע לקשר בין נתניהו לאלוביץ'. לדבריו, מאחר ששמו של אלוביץ' לא הופיע בהסדר המקורי, עלה הצורך לבחון את הוספתו.
החוקר שהדפיס את הכתבה
לאחר מכן חזר עו"ד חדד לפעולות שביצעו חוקרי רשות ניירות ערך לאחר פתיחת החקירה הגלויה בפרשת בזק ביוני 2017. עו"ד חדד ביקש לדעת אם מנדלבליט הכיר את הטענה שלפיה הכתבה של וייץ הייתה מונחת על שולחנו של החוקר אלי לוי.
מנדלבליט השיב שלא ידע על כך. בשלב זה התערבה התובעת יהודית תירוש והבהירה כי לא נטען שהכתבה הייתה על שולחנו של לוי ביוני, אלא שבאותו חודש נחקר שלמה פילבר ונמצאו בטלפון שלו חומרים הקשורים לוואלה.
בהמשך שאל עו"ד חדד אם מנדלבליט הכיר את דבריו של היועץ המשפטי לרשות ניירות ערך, ערן שחם-שביט, שלפיהם הכתבה עמדה ברקע פרשת בזק.
"לא", השיב מנדלבליט.
עו"ד חדד המשיך ושאל אם ידע שהחוקר אלי לוי הדפיס את הכתבה, ובהמשך העתיק בחודש יולי פרסומים מאתר וואלה שהוזכרו בה.
"לא. יש טעם בזה? כתבות", השיב מנדלבליט.
עו"ד חדד שאל: "לא נתת אישור להדפיס כתבות?"
מנדלבליט השיב: "לא".
"אני חושב שהפילו אותך בפח"
בהמשך החקירה העלה עו"ד חדד טענה חריפה יותר, שלפיה מנדלבליט לא קיבל את מלוא המידע על פעולות החקירה בתיק.
"אני חושב שהפילו אותך בפח, דברים שלא גילו לך", אמר עו"ד חדד.
מנדלבליט הבהיר כי הוא מבין מדברי הסנגור שמדובר בטענה להסתרת מידע מכוונת מצד אנשי הפרקליטות.
"אתה טוען שבמזיד התביעה הסתירה ממני דברים. התביעה ליוותה את התיקים האלה", השיב.
עו"ד חדד לא חזר בו מהטענה ואמר: "אתה תסיק בסוף את המסקנה. אני אניח לך את העובדות".
מנדלבליט ביקש להתייחס לטענה שחזרה, לדבריו, במהלך החקירה הנגדית, ולפיה פרקליטות המדינה הסתירה ממנו מידע בכוונה.
"אני מאוד אופתע אם זה יתברר, אני לא מכיר מצב שבו הסתירו ממני דברים. יכול להיות, אבל עדיין לא השתכנעתי בדבר הזה", אמר.
ברקע: העדות על אישורי החקירה
כזכור, ביום הראשון לעדותו אישר מנדלבליט כי היו גם פעולות חקירה חמורות שלא אושרו על ידו, אך הסביר כי החוק אינו מחייב את אישורו לכל פעולה משטרתית.
בנוסף התייחס לתרגיל החקירה שהופעל נגד עד המדינה ניר חפץ, שאותו הגדיר כפסול, והסביר כי העדיף להימנע מתשאול החוקרים מחשש שהדבר יפגע בניהול תיק נתניהו.
גם ביום השני נותרה שאלת הפיקוח על החקירות במרכז הדיון. בעוד עו"ד חדד מנסה להראות כי פעולות הקשורות לתיק 4000 בוצעו ללא אישור היועץ המשפטי לממשלה, מנדלבליט הבהיר כי אינו מכיר מצב שבו הפרקליטות הסתירה ממנו מידע במכוון, אף שלא שלל לחלוטין את האפשרות. בשלב זה מדובר בטענות שהציגה ההגנה במהלך החקירה הנגדית, ולא בקביעה שיפוטית כי פעולות החקירה בוצעו שלא כדין.
0 תגובות