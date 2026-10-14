כוחות צה"ל ושב"כ השלימו השבוע שתי פעולות ממוקדות נגד ארגונים שהוצגו כעמותות צדקה, אך למעשה שימשו כזרוע כלכלית וארגונית של ארגוני הטרור חמאס והחזית העממית. הפעולות התמקדו בשני מוקדים: משרדי אגודת 'אדאמיר' ברמאללה, ומשרדי 'האגודה האיסלאמית לטיפול ביתומים' בעיירה יטא שבחטיבת יהודה.

במהלך הפעילות נעצרו חמישה פעילים ששיתפו פעולה עם ארגוני הטרור, והוחרמו מחשבים, מסמכים ופנקסי צ'קים הנושאים סממנים של קרנות חמאס מוכרזות. על פי ההודעה המשותפת לדובר צה"ל ודוברות שב"כ, הארגונים הוכרזו כהתאחדויות בלתי מותרות, והפעולות נועדו לחשוף את שיתוף הפעולה שלהם עם ארגוני הטרור ולמנוע את המשך פעילותם.

בפעילות הראשונה פשטו כוחות הביטחון על משרדי אגודת הצדקה 'אדאמיר' ברמאללה. על פי הנתונים שנחשפו, האגודה ממומנת על ידי כספי טרור ופועלת לספק עזרה משפטית למחבלי החזית העממית היושבים בכלא. חלק מהמחבלים שעובדים באגודה לקחו חלק בפיגוע במעיין דני ב-23 באוגוסט 2019, בו נרצחה רנה שנרב ז"ל.

בפעולה השנייה, שבוצעה בשבועות האחרונים, פשטו כוחות צה"ל בהכוונת שב"כ על משרדי 'האגודה האיסלאמית לטיפול ביתומים' ביטא. גם שם נעצרו מבוקשים והוחרמו ממצאים הנושאים סממנים של קרנות חמאס מוכרזות. העצורים והממצאים הועברו להמשך חקירה של כוחות הביטחון.

האגודה ביטא, שהוכרזה כהתאחדות בלתי חוקית, שימשה כזרוע ארגונית וכלכלית של חמאס. הפעילות כללה העברת כספים לארגון הטרור ותמיכה במשפחות מחבלים ואסירים. מנהל האגודה ובכירים נוספים בה הם מחבלים בחמאס שאף נכלאו בעבר. האגודה משמשת כתשתית המבססת את מעמדו של ארגון הטרור ביטא תוך ניצול פעילותה האזרחית לכאורה.

במקביל לפעילות הביטחונית, מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אלוף יורם הלוי, העביר מכתב דחוף לבכירים בקהילה הבינלאומית. במכתב עדכן כי סוחרי הסקטור הפרטי הודיעו על הפסקת תיאום הכנסת הסחורות לרצועת עזה עד להודעה חדשה. ההחלטה התקבלה בעקבות מנגנון המיסוי הכפוי שמפעיל חמאס והתגברות האיומים כלפי סוחרים המסרבים להיענות לדרישותיו.

על פי דיווחים שהתקבלו, אתמול עצרו אנשי מנגנוני הביטחון של חמאס את בנו של אחד הסוחרים והעבירו אותו לכלא עבאס, בעקבות סירוב הסוחר להיענות לדרישות המיסוי של הארגון. בעקבות האירוע והחשש לחייהם, הודיעו הסוחרים כי יפסיקו את התיאומים.

על פי דיווחי הסוחרים, חמאס דורש תשלום של כ-10,000 ש"ח עבור כל משאית סחורה הנכנסת לרצועה. המתאם הדגיש כי הסקטור הפרטי מהווה כ-50% מכלל המשאיות הנכנסות לרצועה מדי שבוע, וכי הפסקת פעילותו פוגעת ביכולתה של ישראל לעמוד ביעד של 600 משאיות ביום שנקבע במסגרת הסכם הפסקת האש.

כוחות הביטחון הבהירו כי ימשיכו לפעול ביוזמה והתקפיות לסיכול טרור ברחבי יהודה ושומרון, ויפעלו למצות את הדין עם כל מחבל הפועל במטרה לפגוע באזרחי מדינת ישראל וכוחות הביטחון.