משרד הביטחון הישראלי והפנטגון האמריקני חתמו על עסקה לרכש 12 מסוקי קרב מתקדמים מסוג אפאצ'י עבור צה"ל, מתוצרת חברת בואינג האמריקנית. החתימה בוצעה על ידי משלחת משרד הביטחון בארצות הברית, לאחר שהממשלה אישרה את העסקה ביום רביעי.

העסקה קיבלה אור ירוק רק לאחר שמשרד הביטחון ביקש וקיבל מספר דחיות מהממשל האמריקני, על רקע המצב התקציבי המורכב במדינת ישראל. מנכ"ל משרד הביטחון, אלוף במילואים אמיר ברעם, הנחה את המשלחת לחתום על ההסכם מול הפנטגון.

המסוקים שיירכשו הם מדגם "אקו" (Echo) – הדגם החדיש והמתקדם ביותר של מסוק האפאצ'י. המסוקים צפויים להגיע לישראל בתחילת העשור הבא. העסקה הותאמה במאמץ משותף ישראלי-אמריקני לצרכי מדינת ישראל ולאילוצים התקציביים שעימם היא מתמודדת בתקופה זו. את גיבוש העסקה והמתווה התקציבי למימושה הובילו משלחת משרד הביטחון בארה"ב ואגף התקציבים במשרד.

משרד הביטחון הביע הערכה עמוקה לממשל האמריקני על "תמיכתו הבלתי מתפשרת בצרכי הביטחון של מדינת ישראל, ועל הנכונות והגמישות שגילה בדחיית מימוש העסקה מספר פעמים. נכונות זו איפשרה לגשר על פערי התקציב ולממש את עסקת ההתעצמות הקריטית בעיתוי הנוכחי".

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, מסר כי "רכש מסוקי האפאצ'י הוא צעד קריטי בבניין הכוח של צה"ל, שיחזק את יכולותיו המבצעיות מול מגוון רחב של איומים ויתרום לביטחון מדינת ישראל בשנים הבאות. מערכת הביטחון השקיעה מאמצים רבים ופעלה בנחישות כדי להתגבר על הקשיים ולהשלים את העסקה, מתוך הבנה עמוקה של חשיבותה להבטחת עוצמתו ומוכנותו של צה"ל לאתגרי העתיד".

כ"ץ הוסיף והודה "לשותפינו בממשל האמריקני ובפנטגון על מחויבותם האיתנה לביטחון ישראל ועל שיתוף הפעולה והגמישות שאפשרו את מימוש העסקה. תודה לכל העוסקים במלאכה, בראשם מנכ"ל משרד הביטחון, אלוף במילואים אמיר ברעם, על עבודתם המקצועית והמסורה ועל ההתמדה שהובילה להשלמת הרכש החשוב".

מנכ"ל משרד הביטחון, אלוף במילואים אמיר ברעם, ציין כי "מימוש עסקת האפאצ'י התאפשר בזכות פתרונות יצירתיים שגיבשנו מול השותפים האמריקניים, אשר אפשרו לגשר על הפערים ולעמוד באילוצי התקציב המורכבים, שעימם מתמודדת מערכת הביטחון, מבלי להתפשר על הצרכים המבצעיים. עבודה מקצועית זו מול הממשל האמריקני משקפת את עומק הקשר האסטרטגי ואת המחויבות ההדדית לביטחון ישראל".

ברעם הבהיר כי "משרד הביטחון ימשיך לפעול במלוא הקצב לחתימה על עסקאות קריטיות נוספות – הצטיידות בפלטפורמות נוספות, רכש חימושים, מיירטים ועוד. זאת על מנת להבטיח מוכנות מיידית לכל תרחיש, לצד עמידה על מימוש תכנית בניין הכוח לעשור ('תכנית ה-400'), כחלק מאסטרטגיית משרד הביטחון אל מול האתגרים המתהווים".

נשיא בואינג ישראל, אלוף במילואים עידו נחושתן, אמר כי "בואינג היא שותפה נאמנה של ישראל בבניית וקידום יכולות ההגנה הלאומיות של המדינה מאז ימיה הראשונים, ואנו גאים להמשיך ולשרת כספקית מרכזית של מטוסי קרב, מסוקים, חימושים וציוד אחר גם בעתיד. בחירתו של מסוק האפאצ'י E על ידי צה"ל, בהמשך לבחירה במטוס התדלוק המקדם בעולם, הגדעון KC-46A וההחלטה על טייסת שנייה של מטוסי הקרב המתקדמים בעולם מסוג ה-F-15IA, מהווה הוכחה ניצחת ליכולותיו המבצעיות המוכחות בשדה הקרב ולרלוונטיות המתמשכת שלו בהתמודדות עם איומים מתפתחים ואתגרים מבצעיים עתידיים".

נחושתן הוסיף כי "בואינג תפעל בשיתוף פעולה הדוק עם ממשלת ישראל כדי לספק לחיל האוויר הישראלי את מסוקי הקרב המתקדמים, ובעלי היכולת הטובה בעולם".