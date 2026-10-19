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תקיפות בסוף השבוע

צה"ל חיסל ראש חוליה ושני מחבלים מחמאס בעזה

שלושה מחבלים מהזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, ביניהם ראש חוליה, חוסלו בתקיפות צה"ל בסוף השבוע ברצועת עזה • השלושה קידמו מתווי טרור נגד כוחות צה"ל

המחבלים שחוסלו (צילום: דובר צה"ל)

צה"ל תקף בסוף השבוע במרחב דארג' תופאח שבצפון רצועת עזה וחיסל שלושה מחבלים מהזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, ביניהם ראש חוליה. המחבלים קידמו בתקופה האחרונה מתווי טרור נגד ואזרחי מדינת ישראל.

אחד המחוסלים הוא עבדאללה מוחמד חמיס ג'אבר, שסייע ליצירת אמצעי לחימה שונים והיווה גורם משמעותי בתפקוד מטה הייצור של חמאס. ג'אבר לקח חלק בתהליכי השיקום והפיתוח של מטה הייצור.

בתקיפה נוספת במרחב דארג' תופאח חיסל צה"ל את מאגד אחמד מוצטפא צבאג, ראש חוליה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור. במקביל, במרחב ג'אבליה, חוסל עאמר בשיר מוחמד חוראני, מחבל בגדוד ההנדסה של הזרוע הצבאית של חמאס.

לפי הודעת צה"ל, המחבלים פעלו לשיקום היכולות הצבאיות של הארגון תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. השלושה חוסלו מהאוויר להסרת האיום שהיוו על כוחות צה"ל ועל אזרחי ישראל.

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