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מסמך חמאס נחשף

צה"ל חושף: כך חמאס תכנן להטמין מטענים ליד מחנות עקורים

מסמך פנימי של ארגון הטרור מאפריל 2024 מגלה תכנון להטמנת מטעני חבלה סביב מחנות עקורים ברצועה, תוך סיכון מכוון של אזרחים כדי לאפשר בריחת מחבלים

המסמך המלא של ארגון הטרור חמאס שנתפס ברצועת עזה (צילום: דובר צה"ל)

צה"ל חשף מסמך פנימי של ארגון הטרור חמאס המתעד תכנון להטמנת מטעני חבלה באזורי מחנות העקורים ברצועת עזה. המסמך, שנכתב באפריל 2024 ונחשף כעת לראשונה, מגלה כי התכנון נועד לאפשר את הוצאת הנהגת הארגון ומחבליו מאזורים שבהם עתיד לפעול.

על פי המסמך, מחלקת ההנדסה של חמאס הציעה להטמין מטעני חבלה סביב מחנות העקורים ולפוצצם כאשר כוחות צה"ל יתקרבו למקום. התכנון כלל סיכון מכוון של האוכלוסייה האזרחית במחנות, במטרה ליצור פאניקה שתשמש כמסך עשן לבריחת מחבלי הארגון.

בנוסף לכך, המסמך מתאר שיטה נוספת להטמנת מטענים בנתיבים ובצירים שעשויים לשמש את תושבי הרצועה, כחלק מניסיון לעכב את התקדמות כוחות צה"ל. הארגון אף הציע לירות פצצות קול במחנות העקורים כדי ליצור כאוס ובהלה, שיאפשרו למחבלים המסתתרים במרחב לברוח.

בצה"ל מסרו כי "זוהי עדות נוספת לכך שארגון הטרור חמאס מוכן לסכן את חייהם של האוכלוסייה האזרחית ברצועת עזה על מנת לקדם את פעילות הטרור שלו". התכנון תועד במסמך למרות הידיעה המפורשת שפעולות אלה עשויות לפגוע באזרחים באופן מובהק.

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