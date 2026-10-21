צה"ל ושירות הביטחון הכללי חיסלו ביום ראשון השבוע, בתקיפה אווירית במרחב עיר עזה, את המחבל מוסא עבד מחמד חמודה, פעיל בכיר בזרוע הצבאית נוח'בה של ארגון הטרור חמאס. המחבל היה מעורב בתכנון פיגוע השלכת המטען בו נהרגו ארבעה לוחמי צוות טנק מגדוד 52 ביום ח' בספטמבר 2025.

בפיגוע נפלו סגן מתן אברמוביץ ז"ל, סמל עמית אריה רגב ז"ל, סמ"ר אורי למד ז"ל וסמל גדי כוטל ז"ל.

החיסול מהווה סגירת מעגל משמעותית עבור אוגדה 162: הלוחמים שנפלו שירתו תחת פיקוד האוגדה במהלך מבצע "מרכבות גדעון", וכעת חטיבת האש 215, הכפופה לאותה אוגדה, היא שחיסלה את המחבל שהיה אחראי למותם.

דובר צה"ל ציין כי המחבל פעל לאורך המלחמה באופן שיטתי נגד כוחות צה"ל ברצועת עזה, והיה מעורב בפעילות טרור נגד כוחותינו.

בתקופה האחרונה קידם המחבל מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל, ופעל לשיקום היכולות הצבאיות של ארגון הטרור חמאס, תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. המחבל חוסל בתקיפה אווירית להסרת האיום.