שר הביטחון ישראל כ"ץ יצא אתמול (יום ה') במתקפה חריפה נגד יו"ר כחול לבן בני גנץ ומועמדו לשר הביטחון גדי איזנקוט, בהאשמות חמורות הנוגעות לביטחון תושבי הצפון ולמדיניות הביטחונית של המדינה. כ"ץ טען כי איזנקוט מוכן להסתלק באופן מיידי מאזור הביטחון בלבנון שהוקם להגנת תושבי הצפון.

"איזנקוט שמוכן להסתלק מיידית מאזור הביטחון בלבנון אותו הקמנו להגנת תושבי הצפון - ואני מציע לו לא להכחיש פן אאלץ להוכיח - כשהמשמעות המיידית היא החזרת החיזבאללה לגדרות והפקרת תושבי הצפון", כתב שר הביטחון בהודעה חריפה.

כ"ץ הוסיף והאשים את יאיר גולן, שר הביטחון המיועד במחנה הדמוקרטים, בהאשמות קשות כלפי חיילי צה"ל. "ששר הביטחון המיועד שלו גולן מאשים את חיילי צה"ל בהרג ילדים בעזה מתוך תחביב", טען כ"ץ, תוך שהוא מציג את ההבדל בין תפיסות הביטחון של שני המחנות.

שר הביטחון התייחס גם למדיניות כלפי איראן וטען כי המחנה היריב מתנגד לפעולות נחרצות. "ומתנגד לחיסול חמינאי ולמכות שהנחתנו על איראן, תוך הסרת איום ההשמדה וחיזוק ביטחון ישראל, וברור שלא יתקוף שוב באיראן כדי להשלים את היעדים", הבהיר כ"ץ.

כ"ץ האשים את יריביו הפוליטיים בהפצת "עלילה שקרית" לפיה ראש הממשלה ושר הביטחון יוזמים מסיבות פוליטיות התקפה באיראן לפני הבחירות כדי למנוע אותן. "ומפיצים אותה וגם מגיבים עליה בזעזוע מיתמם ובכך מחזקים וממריצים את האויב לתקוף את ישראל", טען.

בסיום דבריו הדגיש שר הביטחון: "לא ילמד אותי מהי אחריות ומהו ביטחון אמיתי". כ"ץ הבהיר כי הממשלה הנוכחית שינתה את תפיסת הביטחון של המדינה למדיניות של יוזמה והתקפה, בניגוד לתפיסת ההכלה וההסדרה שהמחנה היריב דגל בה.

ההתבטאויות מגיעות על רקע הדריכות הגבוהה במערכת הביטחון והאפשרות הגוברת לפריצת מערכה צבאית נגד איראן.

"אנחנו שינינו את תפיסת הביטחון של ישראל למדיניות של יוזמה והתקפה והתמודדות עם איומים והגנה על היישובים מעומק שטח האויב - בניגוד לתפיסת ההכלה וההסדרה שהוא וחבריו דגלו בה במשך כל השנים - ונמשיך לעשות את זה כאשר הבוחר ייתן בנו את אמונו מחדש", סיכם כ"ץ.