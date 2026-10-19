הודעתו של בני גנץ על פרישתו מהמירוץ לכנסת הפכה למנוף ללחץ מוגבר במחנה הימין על עופר וינטר, יו"ר רשימת "עמך ישראל". במפלגות הימין מאיצים את הקריאות לוינטר לפרוש גם הוא, לאחר שסקרים אחרונים מציבים את מפלגתו בסמוך לאחוז החסימה ובחלקם אף מתחתיו.

מפלגת הציונות הדתית פרסמה הודעה חריפה בעניין: "פרישתו של גנץ נובעת מאחריותו לא לאבד קולות לגוש השמאל. כעת, לאחר הפרישה, השמאל מאורגן למופת באופן ששום קול אצלו לא ילך לאיבוד. לעומת זאת, בימין יש הפעם חוסר אחריות מוחלט מצד עופר וינטר ויתר רסיסי המפלגות שלא מתקרבות לאחוז החסימה, שמתעקשים לזרוק קולות לפח ולסכן את מדינת ישראל בשלטון שמאל עם תומכי טרור שיביא עלינו אסון".

"זוהי אזעקת אמת", נכתב בהודעת המפלגה. "אני קורא לעופר ולחבריו להתעשת ולקחת אחריות. אבל יותר מכך, אני קורא לציבור היקר שלא להצביע למפלגות שלא עוברות בוודאות מלאה את אחוז החסימה. אם הימין יאבד קולות השמאל יעלה לשלטון. לא מהמרים על מדינת ישראל!"

השר קרעי מהליכוד הגיב לפרישת גנץ בהודעה שבה קרא גם לוינטר לפעול באותו אופן: "גנץ מגלה אחריות כלפי החברים שלו בשמאל כדי לא לאבד אף קול. הגיע הזמן שגם בימין יתעשתו. אם וינטר יפרוש, אוריד בפניו את הכובע".

גם השר גדעון סער הצטרף לקריאה, אם כי לא הזכיר את וינטר במפורש. "על מפלגות הימין שמתמודדות ומצויות מתחת לאחוז החסימה או בסמיכות לו - לעשות את מה שבני גנץ עשה לפני שעה קלה: לפרוש מהמירוץ", מסר סער. "מחיר בזבוז קולות ימין בבחירות אלה עלול להיות קטלני. בבחירות 1992 בשל אובדן קולות של 3 מפלגות ימין קטנות (התחיה ומפלגותיהם של הרב מזרחי והרב ורדיגר) - מחנה השמאל הגיע ל-61 מנדטים וקיבלנו את הסכמי אוסלו. גלו אחריות למען עם ישראל ולמען ארץ ישראל!"

וינטר, לעומת זאת, לא נראה מתכוון להיעתר ללחץ. בהודעה שפרסם לאחר פרישת גנץ מסר: "אנו מודים לבני גנץ על עשרות שנות שירות למען מדינת ישראל. הפרישה של בני גנץ ממחישה את החשיבות של מפלגת עמך ישראל בציבוריות הישראלית. כעת זה ברור- מי שרוצה ימין משרת ומכריע שאינו תלוי באצבע ה-61 של גולדקנופף יש לו רק בית אחד- עמך ישראל".