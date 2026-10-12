טיל איראני מוכן לשיגור ( צילום: משמרות המהפכה )

בחודשים האחרונים ניסו ארצות הברית וישראל להציג תמונה של הכרעה: תשתית הייצור האיראנית של טילים בליסטיים וכלי טיס בלתי מאוישים הושמדה כליל. הצהרות רשמיות דיברו על מכה אסטרטגית שתקשה על טהראן להתאושש. אולם דוחות מודיעין מערביים עדכניים, שפורסמו באוקטובר 2026 בבלומברג ובכלי תקשורת מובילים נוספים, מציירים תמונה שונה לחלוטין.

לפי הערכות אלה, איראן שמרה על כ-70% ממלאי הטילים הבליסטיים המקורי שלה – כ-1,800 עד 2,000 טילים בעלי טווח שמגיע לישראל. כ-60% מהמשגרים נותרו בידיה, וכ-40% ממלאי כטב"מי התקיפה. היכולת לייצר ולהרכיב מחדש לא נעלמה, אלא ממשיכה לפעול ומאפשרת חידוש מלאי במהירות יחסית. הנתונים סותרים את הנרטיב הרשמי ומעלים שאלה: כיצד זה קרה? אסטרטגיה איראנית: תכנון ארוך טווח התשובה טמונה בשלושה עמודי תווך שפעלו במקביל, חלקם שנים לפני גל התקיפות. ראשית – "ערי הטילים". איראן הבינה מזמן שמפעלים על פני השטח מהווים מטרה קלה. לפיכך פיזרה מראש קווי ייצור ומחסנים עמוק מתחת לאדמה, במתקנים חצובים מאות מטרים בתוך הרי גרניט קשים. המתחמים הללו, שזכו לכינוי "ערי טילים", מקשים מאוד על השמדה אווירית מדויקת. גם כאשר נפגעו מתקנים גלויים, הליבה נשארה מוגנת. ארה"ב: צאו מרוסיה מיד בעקבות חשד למגפה אריה לוי | 07.10.26 שנית – ייצור מבוסס רכיבים מוכנים. הפגיעות במערבלי דלק ובציוד תעשייתי כבד אכן האטו חלק מהשרשרת. אולם איראן לא חיכתה לייצור מאפס, אלא הסתמכה על מלאי גדול של ראשים קרביים, מערכות ניווט ורכיבים קריטיים אחרים שכבר היו במחסנים. התוצאה: הרכבה מהירה יחסית של טילים שלמים, ללא צורך בקו ייצור מלא מהיסוד. שלישית – סיוע חיצוני. גורמי מודיעין מצביעים על המשך אספקת רכיבים קריטיים מסין, ועל סיוע רוסי – הן בטילים מוכנים והן בשיקום מערכים. הקשרים הללו הפכו לרשת ביטחון שאיפשרה לאיראן לגשר על הפערים שנוצרו.

סוללת טילי פטריוט ( צילום: שלוחת צבא גרמניה בנאט"ו )

המשמעות המיידית היא שאיראן אינה עומדת בפני "אזילת מלאי". יש לה מספיק כוח אש ויכולת התחדשות כדי לנהל עימות ממושך – מלחמת התשה, לא רק סבב קצר. זה משנה את מאזן ההרתעה. תקיפות עתידיות של ארה"ב או ישראל ייפגשו בכוח המסוגל להגיב, ולא באויב מותש.

המערכה האווירית המשותפת השיגה אולי הישגים טקטיים: פגיעה זמנית, עיכובים, נזק למתקנים גלויים. אולם היא לא הביאה להכרעה אסטרטגית. קצב השיקום האיראני הפתיע גורמי מקצוע במערב, והראה שוב את הפער בין הרס פיזי לבין שבירת יכולת ייצור עמוקה ומבוזרת.

האיום האסימטרי רק מתחזק. היכולת העצמית מאפשרת לטהראן להמשיך להזין את "ציר ההתנגדות" – מיליציות בעיראק, בתימן ובלבנון. במקביל, מלאי נשק נגד ספינות נשמר, ומאיים באופן פעיל על נתיבי השיט במצר הורמוז – עורק החיים של שוק האנרגיה העולמי.

גם בזירה הדיפלומטית יש השלכות. כאשר המנוף הצבאי אינו מחסל את קווי הייצור, טהראן מגיעה לשולחן המשא ומתן עם ביטחון גדול יותר. ארה"ב נאלצת לשקול מחדש: האם להסתפק בהפסקת אש בתנאים פחות נוחים, או לתכנן גלי תקיפה נרחבים ואינטנסיביים בהרבה – עם כל הסיכונים הכרוכים בכך.

הסיפור אינו רק על מספרים של טילים וכטב"מים. מדובר באסטרטגיה ארוכת טווח שהוכיחה את עצמה תחת לחץ. איראן לא ניצחה במערכה האווירית, אך גם לא הפסידה את היכולת להמשיך להילחם. הפיזור, הביצור, המלאים המוכנים והסיוע החיצוני יצרו מערכת עמידה שקשה לפרק במכה אחת.

הנתונים מאוקטובר 2026 מזכירים שיעור ישן: במזרח התיכון, הרס פיזי אינו תמיד שווה להכרעה אסטרטגית. כל עוד היכולת לייצר ולהרכיב נשמרת מתחת להרים, האיום נשאר חי – ומוכן להתעורר מחדש.