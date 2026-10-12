שריפה קשה פרצה היום (יום שני) בבית קרקע בשכונת בית אליעזר בחדרה, ברחוב הרימונים 21. צוותי כיבוי והצלה מתחנת חדרה הוזעקו למקום והצליחו לחלץ בשלום ארבעה כלבים ושני כלובים ובהם תוכים.

האירוע החל לאחר שהתקבל דיווח במוקד 102 על אש שפרצה בחצר הבית. הלהבות התפשטו במהירות רבה לפרגולה, ומשם אחזו במבנה הבית עצמו. במקום התפתחה בעירה חזקה, ופנים הבית התמלא בעשן שחור וסמיך.

לוחמי האש הגיעו לזירה תוך זמן קצר ופעלו בנחישות. הצוותים נכנסו אל תוך הבית האפוף בעשן ובצעו סריקות יסודיות לשלילת לכודים. במהלך פעולות הכיבוי חילצו הלוחמים בשלום את ארבעת הכלבים ושני הכלובים עם התוכים.

בסיום הסריקות נקבע כי אין לכודים ואין נפגעים. הצוותים השיגו שליטה על האש, הכילו את האירוע ופעלו לכיבוי סופי של מוקדי הבעירה ולזיכוי הזירה.

שני מפגינים נפצעו מרימוני הלם בירושלים בבלי | 08.10.26

רשף עידן חליבה, סגן מפקד משמרת מתחנת חדרה שפיקד על האירוע, סיכם: "מדובר בשריפת בית קרקע בשכונת בית אליעזר בחדרה. במקום בערה תכולה רבה שכללה זוג אופניים חשמליים וסוללות ליתיום. האש התפשטה במהירות ואחזה במבנים סמוכים".