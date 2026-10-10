אבל כבד בעולם הרבנות: בשבת קודש פרשת בראשית, ראש חודש מרחשוון, הסתלק לבית עולמו הגאון רבי משה מרדכי הדאיה זצ"ל, רבה של העיר אילת, בהיותו בן תשעים ואחת שנה. המנוח זצ"ל היה זקן רבני הערים בישראל, ועמד על משמרת הקודש בעיר הדרומית במשך כשבעים שנה רצופות.

הגאון המנוח זצ"ל נולד בשנת תרצ"ה בעיר חלב שבסוריה, לאביו רבי יצחק ולאמו בנה הדאיה. הוא היה נצר לשושלת מפוארת של חכמי ורבני ארם צובא וירושלים — נכדו של ראש ישיבת המקובלים "בית אל" ואב"ד ירושלים הגאון רבי שלום הדאיה זצ"ל, ובן משפחתו של בעל "יסכיל עבדי" הגאון רבי עובדיה הדאיה זצ"ל.

בצעירותו עלה ארצה עם משפחתו והתיישב בירושלים, שם למד בישיבת "שערי ציון" של הרב בן-ציון מאיר חי עוזיאל. הוא ינק תורה ופסיקת הלכה מרבותיו המובהקים, ובהם הגאון רבי אליעזר יהודה ולדנברג בעל ה"ציץ אליעזר", הגאון רבי יעקב כלאב והגאון רבי שמעון אפרתי. כבר בגיל שמונה עשרה כיהן במשך שלושה חודשים כרב מושב מגדים שבצפון, ולאחר מכן, בשנים תשט"ו–תשט"ז, כיהן כרב של ירוחם ודימונה.

נקודת המפנה בחייו הגיעה בשנת תשט"ז, כאשר הרב הראשי לישראל הגאון רבי יצחק אייזיק הלוי הרצוג זצ"ל פנה אליו בבקשה לצאת לשליחות קצרה באילת, שהייתה אז עיירת פיתוח נידחת ומבודדת בדרום. השליחות הוגדרה לשלושה שבועות בלבד, ובמהלכה הספיק המנוח זצ"ל להכשיר את מקווה הטהרה הראשון בעיר. לבקשת הרב הרצוג זצ"ל המשיך בשליחותו, ומאז נותר על משמרתו וכיהן ברבנות העיר אילת במשך כשבעים שנה, עד שנת תשפ"ד.

במהלך עשרות שנות כהונתו פעל המנוח זצ"ל במסירות נפש עילאית להפרחת השממה הרוחנית באזור הדרומי: הוא הקים את מערך הכשרות העירוני, ייסד מקוואות טהרה, בנה בתי כנסת והקים שיעורי תורה, ועמד על משמר השבת וההלכה ביד רמה ומתוך מאור פנים. תושבי העיר, דתיים ושאינם דתיים כאחד, ראו בו דמות אב רוחנית ואוהב ישראל שביתו פתוח לכל דורש. רעייתו, מרת אסתר תחי', כיהנה בעבר כחברת מועצת העיר אילת מטעם המפד"ל, ובחודש מרץ השנה אף הוענק לרב הדאיה זצ"ל אות מפעל חיים מטעם עיריית אילת.

זכה המנוח זצ"ל לראות בחייו פירות למפעל חייו, כאשר בחודש סיוון תשפ"ו נבחר בנו, הגאון רבי יאיר הדאיה, ברוב מוחץ למלא את מקומו כרבה הראשי הספרדי של אילת.