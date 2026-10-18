יום של הפגנות המוניות נגד יוקר המחיה בצרפת הסתיים בגל של אלימות, ביזה והצתות ברחבי המדינה. בניין עירייה היסטורי בעיר לימוז' עלה באש וקרס, חנויות יוקרה נבזזו בפריז ובבורדו, ומבני ציבור הותקפו במרסיי, בליון ובערים נוספות.

לפי הערכות, בין 550 אלף ל-800 אלף איש יצאו לרחובות, וכוחות הביטחון התקשו להשתלט על מוקדי האלימות. שוטרים הותקפו בלבנים ובזיקוקי דינור, עשרות נפצעו ולפחות שניים מהם פונו מחוסרי הכרה.

ההפגנות, שאורגנו על ידי מפלגות השמאל הקיצוני, גלשו במהרה לעימותים אלימים כאשר קבוצות של רעולי פנים – רבים מהם ממוצא ערבי-צפון אפריקני – ניצלו את המהומות לתקיפת חנויות, מבני ציבור וכוחות משטרה.

משרד הפנים הצרפתי דיווח על כ-550 אלף משתתפים בהפגנות ברחבי המדינה, בעוד המארגנים העריכו את המספר בכ-800 אלף. בשעות הלילה המאוחרות הודיעה המשטרה על למעלה מ-1,200 עצורים. מספר הפצועים מקרב כוחות הביטחון עמד על כ-150 שוטרים ואנשי ביטחון.

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בניין עירייה היסטורי נשרף וקרס

האירוע החמור ביותר התרחש בעיר לימוז' שבמרכז צרפת. לאחר סיום ההפגנה, קבוצת מתפרעים רעולי פנים תקפה את בניין העירייה ההיסטורי, שהוקם בשנת 1883, והציתה אותו.

המתפרעים שרפו תחילה כלי רכב של המשטרה העירונית, ניפצו את חלונות הבניין וחדרו פנימה. האש התפשטה במהירות לאגף במבנה והגיעה לגג, כאשר צוותי כיבוי נאבקו בלהבות בניסיון למנוע את התפשטותן.

מושל מחוז הוט-ויין הודיע בהמשך הערב כי הבניין ההיסטורי אבד ברובו. תיעודים מהמקום הראו את הגג קורס בעקבות השריפה, בעוד תושבים התאספו בסמוך וצפו בנזק הכבד. עובדת עירייה שנכחה במקום פרצה בבכי למראה ההרס. "זה אסון. בלתי נתפס ובלתי מתקבל על הדעת", אמרה אחת הנוכחות.

במקביל דווח על הצתת כלי רכב נוספים ועל ביזת חנויות במרכז העיר. עימותים התפתחו גם בסביבת בניין הנציבות המחוזית, שם השליכו מתפרעים חפצים וזיקוקים לעבר כוחות הביטחון.

חנויות דיור ולואי ויטון נבזזו

בעיר בורדו נרשמו אירועי ביזה והצתה באזור הקניות המרכזי, ובראשם רחוב סנט-קתרין. מתפרעים פרצו לחנויות, הוציאו מהן סחורה וגרמו נזק כבד לעסקים.

תיעודים שפורסמו ברשתות החברתיות הראו רגעי ביזה בחנויות היוקרה המובילות בעולם, ביניהן דיור, לואי ויטון ומותגי יוקרה נוספים.

אחד האירועים המרכזיים התרחש בסניף של רשת דקטלון, שנבזז והוצת. האש התפשטה לחזית הבניין, והרחובות הסמוכים התמלאו בחפצים שהושלכו מהחנויות.

קבוצה נוספת תקפה את מעון הנציבה המחוזית של מחוז ז'ירונד. המתפרעים פרצו את הכניסה, הציתו אש בחצר וחדרו לתוך המתחם, שם גרמו נזק כבד. בעקבות האירוע הוזעקה למקום יחידת RAID, יחידת ההתערבות המיוחדת של המשטרה הצרפתית.

לפי נתוני הנציבות המחוזית, 23 איש נפצעו בבורדו, בהם 15 מאנשי כוחות הביטחון ושמונה מפגינים. 55 איש נעצרו בעיר.

ליון: לשכת תיירות היסטורית הוצתה

גם בליון, העיר השלישית בגודלה בצרפת, הפכו ההפגנות לזירת עימותים. לשכת התיירות ההיסטורית בכיכר בלקור הוצתה, ובמוקדים נוספים בעיר דווח על ניפוץ חלונות ופגיעה בעסקים.

המשטרה השתמשה בגז מדמיע, ברימוני פיזור ובתותחי מים כדי לפזר קבוצות מתפרעים. במקביל נרשמו עימותים בין מפגינים לשוטרים, וחלק מהצעדות התפזרו בעקבות ההתנגשויות.

מרסיי וליל: פריצה למבני עירייה

במרסיי הותקף בניין העירייה, לאחר שקבוצות מפגינים פרצו את המחסומים בכניסה והצליחו לחדור למבנה. בתוך העירייה נגרם נזק לרכוש, חלונות נשברו ופסל של מריאן, המסמל את הרפובליקה הצרפתית, הופל.

ראש העיר בנואה פאיאן ציין כי הנזק למבנה היה מוגבל יחסית, אך עצם החדירה לבניין ציבורי מרכזי המחישה את חומרת האירועים. במקביל דווח על הצתת פחי אשפה ועל תקיפות נגד מתקני משטרה בעיר.

גם בליל, בצפון צרפת, פרצו מפגינים לבית העירייה לאחר שניפצו דלתות זכוכית. חלקים מהמבנה הושחתו, ובמרכז העיר התפתחו עימותים בין מאות מפגינים לכוחות המשטרה.

הרשויות דיווחו גם על ניסיונות חדירה לבנייני עירייה בערים נוספות, ובהן קאלה ואנז'ה, וכן על תקיפות של תחנות משטרה במרסיי ובברסט.

פריז: ביזה ועימותים בכיכר הרפובליקה

בבירה פריז התעמתו קבוצות של רעולי פנים עם כוחות הביטחון באזור כיכר הרפובליקה. חלק מהמתפרעים השליכו אבנים וזיקוקים לעבר השוטרים, הציתו מוקדי אש ופגעו בחנויות.

המשטרה הגיבה באמצעים לפיזור הפגנות, ובהם גז מדמיע, ופעלה לפיזור הקבוצות האלימות. לצד העימותים דווח על פריצה לחנות מזון ועל גניבת מוצרים.

ניס: תריסר חנויות נבזזו

בעיר ניס שבדרום צרפת דווח על ביזה והשחתה של כתריסר עסקים, ובהם חנויות אופנה, אלקטרוניקה וציוד ספורט. בין העסקים שנפגעו היו סניפים של JD Sports, מיקרומניה ודקטלון, וכן חנות אופנועים של ימאהה.

לפי הרשויות, המתפרעים פגעו גם בתחנות אוטובוס ובשלושה כלי רכב של המשטרה העירונית. לאורך טיילת האנגלים התעמתו שוטרים עם קבוצות שהשליכו לעברם אבנים.

כ-40 איש נעצרו בעיר, וכעשרה מפגינים נפצעו. אחד מהם נפגע באורח קשה משברי זכוכית של חלון ראווה שניסה לנפץ.

מפגין קטין נפצע קשה

אירוע חריג נוסף התרחש בעיר סן-אטיין, שם נפגע מפגין קטין באורח קשה בידו במהלך העימותים עם המשטרה. בעקבות המקרה נפתחה חקירה של IGPN, הגוף הצרפתי המופקד על חקירת עבירות של אנשי משטרה.

נשיא צרפת עמנואל מקרון פרסם הודעה שהציגה ניתוק נדיר מהאירועים החמורים במדינתו.

"אין מקום לאלימות ברפובליקה שלנו", כתב. "מי שפרץ, תקף את המחוזות כמו את החנויות, שדד עד לעיריות שלנו, יעוכב ויעונש. לכוחות הביטחון, ערבי הזכות להפגין, אני אומר את תמיכת האומה. כולנו נעמוד כגוש אחד מול זורעי הכאוס, שמבקשים רק להפיל את מוסדותינו ומנעים מאלה שביטוי טענותיהם באופן שליו לעשות זאת."