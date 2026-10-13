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כ-400 בחורי ישיבות התכנסו בפריז למעמד מרומם של סיום ישיבות בין הזמנים, שנערך ביוזמת ארגון "בני הישיבות – תורת יעקב" בשיתוף ארגון "לומדי תורה פלדרין". המעמד, שהתקיים בקהילת "אוהל משה" בנשיאות הרב שמעון טיבי, היווה מפגן של עוצמת עולם הישיבות הצרפתי.

מאות הבחורים שהקדישו את ימי בין הזמנים ללימוד התורה במסגרות השונות התכנסו יחד לכנס חיזוק לקראת פתיחתו של זמן חורף. במהלך המעמד הוגשה למשתתפים סעודה חגיגית, לצד דברי חיזוק מפי גדולי הרבנים וראשי הישיבות. את המעמד פיארו בנוכחותם הגאון הגדול רבי יצחק כץ, מנהיג עולם התורה בצרפת וראש מוסדות "יד מרדכי"; הגאון רבי יהודה כץ, ראש הישיבה; הגאון רבי יצחק שניאור ראש ישיבת "אור תורה"; הגאון רבי דהאן, ראש הישיבה; וכן רב קהילת "אוהל משה", הרב גז.

מהמעמד בפריז מהמעמד בפריז 10 10 0:00 / 0:28

אחד מרגעי השיא של הערב היה משאו העוצמתי של הגאון רבי יחיא טובול, אב"ד ליאון, אשר הגיע לשאת דברי חיזוק מיוחדים בפני מאות בני הישיבות.

גולת הכותרת של הערב הייתה יוזמה יוצאת דופן: לראשונה בצרפת, ארגון "בני הישיבות - תורת יעקב" ערך חלוקה מיוחדת של מאות מעילי חורף איכותיים לבחורי הישיבות, לקראת פתיחת זמן חורף. המיזם המיוחד, שנועד להקל על בני הישיבות ומשפחותיהם בהוצאות ההיערכות לחורף, היווה ביטוי מוחשי לדאגה העמוקה לבני התורה.

במעמד אף הוכרז על הקמת ת"ת חדש וייחודי למען כלל בני הישיבות יוצאי צרפת השוהים בצרפת, אשר יפעל להקמת מערך סיוע קבוע ומסודר לאורך השנה כולה. במסגרת הפעילות המתוכננת יוענק סיוע לקראת חגי ישראל, חלוקת חליפות וביגוד לבני הישיבות, לצד מיזמי חסד נוספים שנועדו להקל על הבחורים ומשפחותיהם ולאפשר להם להתמסר ללימוד התורה מתוך הרחבת הדעת.

ארגון "בני הישיבות – תורת יעקב" פועל לאורך השנה למען בני הישיבות דוברי הצרפתית, הן בצרפת והן בארץ ישראל, בהכוונתם ובהדרכתם של רבנים וראשי ישיבות. הארגון, שהפך לכתובת מרכזית עבור בני הישיבות הצרפתים, מקיים מסגרות לימוד, ישיבות בין הזמנים, כינוסי חיזוק, תוכניות לימוד ומלגות, שבתות גיבוש ומערך סיוע אישי במגוון תחומים.

על ארגון המעמד הגדול והוצאתו אל הפועל עמלו במסירות רבה הרב מאיר גטה, יו"ר ארגון "בני הישיבות – תורת יעקב" וראש רשת ישיבות בין הזמנים "בני עלייה", והרב יעקב טואטי, העומד בראש ארגון "לומדי תורה פלדרין".

המעמד נחתם בתחושת התרוממות והתרגשות, כאשר מאות הבחורים יצאו מחוזקים לקראת זמן חורף, כשהם נושאים עמם את דברי החיזוק של הרבנים ואת תחושת ההערכה והדאגה לעמלם בתורה.

מהמעמד בפריז

מהמעמד בפריז

מהמעמד בפריז

מהמעמד בפריז

מהמעמד בפריז

מהמעמד בפריז

מהמעמד בפריז

מהמעמד בפריז

מהמעמד בפריז

מהמעמד בפריז

מהמעמד בפריז

מהמעמד בפריז

מהמעמד בפריז

מהמעמד בפריז