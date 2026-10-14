במעמד נרגש התכנסו אתמול חכי"ם של דגל התורה במעונו של חבר מועצת גדולי התורה וראש הישיבה הגאון רבי מאיר צבי ברגמן, לקראת מערכת הבחירות. הפגישה התקיימה בביתו בבני ברק, במטרה להתייעץ בעניינים העומדים על הפרק ולקבל את ברכתו לקראת הקלפיות.

במהלך הפגישה מסר ראש הישיבה מסר ברור לחכי"ם שהתכנסו סביבו: "אנחנו צריכים לדעת שכל מה שנוגע אלינו – זה בני הישיבות". דבריו נשמעו בעוצמה רבה כשהדגיש את מרכזיות הנושא לעתיד הציבור החרדי.

ח"כ יעקב אשר, יו"ר יהדות התורה ויו"ר דגל התורה, פרש בפני ראש הישיבה את המצב הקריטי: "כל המערכה עכשיו, הן מהצד שלנו והן מהצד של החילונים, זו המערכה על בחורי הישיבות – יותר מכל מערכת בחירות אחרת שהייתה".

בתגובה חזר הגרמ"צ ברגמן והדגיש בנחרצות: "על זה צריך לעמוד, אם אין לנו בני ישיבות – אין לנו כלום!".

ח"כ אשר המשיך והבהיר את עמדת המפלגה: "אנחנו הצהרנו בצורה פומבית שלא ניכנס לשום ממשלה מבלי הסדר מוסכם לבחורי הישיבות. איננו יודעים מה יהיה בבחירות – יזכה ימין, יזכה שמאל, זה לא משנה. אנחנו לא ניכנס לשום ממשלה שלא תסדיר ותבטיח את העניין הזה. הצהרנו על כך בצורה ברורה לחלוטין".

אשר הוסיף והסביר את חומרת המצב: "זה העיקר. הם מנסים לחסל את הדבר הזה, בדיוק מפני שזהו העיקר שעליו הכול בנוי".

ראש הישיבה חזר על דבריו בנחרצות: "כל עיקרנו הוא שאנחנו עומדים על כך, ואם לא זה – אין לנו כלום. את זה צריך לזכור. ובאמת, אחרי שאנחנו יודעים את 'הסוד' הזה – אפשר לגשת לעניין".

ח"כ יצחק פינדרוס, שהשתתף אף הוא בפגישה, הוסיף: "כולנו פועלים מכוח המשלח - השליח פועל מכוח המשלח, ואנחנו השלוחים של הראש ישיבה".