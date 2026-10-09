בבלי
מבצע אכיפה בצפון

מבצע ענק בצפון: 40 שב"חים נתפסו בצמתים ובמבנים נטושים

פעילות אכיפה של המשטרה ומג"ב באזור נצרת חשפה עשרות שוהים בלתי חוקיים שפעלו כקבצנים בצמתים • בין הנעצרים קטינים רבים מתחת לגיל 12

(צילום: דוברות משטרת ישראל)

מבצע אכיפה נרחב שנמשך יומיים באזור נצרת והסביבה הסתיים במעצרם של למעלה מ-40 שוהים בלתי חוקיים. שוטרי המחוז הצפוני ולוחמי מג"ב פשטו על מבנים נטושים ומקומות מסתור בשטחים פתוחים, שם אותרו השוהים שפעלו כקבצנים בצמתים מרכזיים.

על פי הנמסר מדוברות המשטרה, המבצע התמקד בתופעת הקבצנים הנמצאים בצמתים מרכזיים באזור, שם הם גורמים להפרעה לתנועה ומסכנים את עצמם ואת נוהגים אחרים. כוחות הביטחון ערכו פשיטות על מספר מבנים נטושים ומקומות מסתור, ואיתרו את השוהים הבלתי חוקיים.

(צילום: דוברות משטרת ישראל)

בין הנעצרים נמצאו קטינים רבים מתחת לגיל 12, מתחת לגיל האחריות הפלילית. הקטינים הועברו לטיפול גורמי הרשות ובתיאום עם הגורמים המוסמכים הוחזרו לשטחם. מספר בגירים הובאו בפני בית המשפט, כאשר המשטרה ביקשה להאריך את מעצרם.

משטרת ישראל הדגישה כי היא נאבקת בכל גורם המסייע לכניסתם ולשהותם של שוהים בלתי חוקיים בשטח מדינת ישראל, ותפעל בכל האמצעים העומדים לרשותה כדי למצות את הדין עם העבריינים ולשמור על ביטחון הציבור. מעבר לעבירת השהייה הבלתי חוקית, מדובר בחשודים הגורמים להפרעה לסדר הציבורי ולתנועה תוך סיכון עצמם ומשתמשי הדרך.

המבצע מצטרף לשורת פעילויות אכיפה נרחבות שמבצעת המשטרה בתקופה האחרונה במסגרת המאבק בתופעת השוהים הבלתי חוקיים. לפני מספר ימים נעצר נער בן 17 מחברון שנהג ברכב גנוב והתנגש באוטובוס בכביש 1 במהלך בריחתו מכוחות הביטחון.

נצרתמג"בשוהים בלתי חוקייםמשטרת ישראלבבלי

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