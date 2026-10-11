סיעות ש"ס ויהדות התורה חתמו היום (ראשון) באופן רשמי על הסכם עודפים לקראת הבחירות לכנסת ה-26. על ההסכם חתמו יו"ר ש"ס, ח"כ אריה דרעי, ויו"ר יהדות התורה, ח"כ יעקב אשר.

בהצהרה המשותפת שפרסמו המפלגות לאחר החתימה, הדגישו דרעי ואשר כי המהלך מבטא את המשך שיתוף הפעולה ההדוק בין הסיעות, וכי הוא נעשה על פי הוראותיהם של חכמי וזקני הדור. ראשי הסיעות הוסיפו כי גם בכנסת הבאה הן ימשיכו לפעול בחזית מאוחדת ובתיאום מלא בסוגיות הליבה, ובהן השמירה על עולם התורה, מעמדם של בני הישיבות וחיזוק מוסדות החינוך התורני.

החתימה החרדית מגיעה חמישה ימים לפני המועד האחרון להגשת הסכמי העודפים לוועדת הבחירות המרכזית, שנקבע ליום שישי הקרוב, ה-16 באוקטובר.

המהלך משלים את היערכות רוב מפלגות גוש הימין, שבוע לאחר חתימת הסכם העודפים בין הליכוד לציונות הדתית. החתימה בליכוד עוררה מתיחות מול מפלגת עוצמה יהודית, שנותרה בשלב זה ללא הסכם.

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מעוצמה יהודית נמסר בתגובה כי בליכוד סירבו לחתום איתם על הסכם עודפים, וכי מדובר ב"חלק מניסיון של הליכוד להקטין את עוצמה יהודית ולהשאיר את בן גביר מחוץ לממשלת האחדות שהליכוד מתכנן עם איזנקוט".

במקביל, מפת ההסכמים בשאר חלקי המערכת הפוליטית כבר הושלמה ברובה: גדי איזנקוט, יו"ר מפלגת 'ישר', הודיע בחודש שעבר על חתימת הסכם עודפים עם יאיר גולן. נפתלי בנט, מפלגת 'ביחד', ואביגדור ליברמן, 'ישראל ביתנו', חתמו על הסכם עודפים מקביל.

מפלגות קטנות יותר, ובהן 'עמך ישראל' בראשות עופר וינטר ו'מילואימניקים-כלכלית' של יועז הנדל וירון זליכה, טרם חתמו על הסכמים.

מטרתם של הסכמי העודפים היא למנוע אובדן קולות שאינם מגיעים למנדט שלם, והם מחושבים על פי הנוסחה הקבועה בחוק "בדר-עופר". לאחר קביעת אחוז החסימה וספירת כלל הקולות הכשרים, מחלקים את הקולות ב-120 כדי לקבוע את "המודד למנדט".

על פי החוק, שתי רשימות שחתמו על הסכם עודפים נחשבות בשלב הראשוני של חלוקת העודפים כרשימה אחת, דבר המגדיל את כוחן היחסי. הנוסחה בוחנת את היחס בין סך הקולות של הרשימה לבין מספר המנדטים שבהם זכתה בתוספת 1. הרשימה שקיבלה את התוצאה הגבוהה ביותר זוכה במנדט הנוסף.

בפועל, שיטה זו מעניקה יתרון מובנה למפלגות או לבלוקים הגדולים יותר. קולות עודפים של מפלגה שלא חתמה על הסכם עודפים אינם נספרים לחלוקה הפנימית, והולכים לאיבוד. החיבור הנוכחי בין ש"ס ליהדות התורה נועד להבטיח את מיצוי קולות המצביעים החרדים ומניעת זליגת מנדטים לגושים האחרים.