סקר חדש של כאן חדשות, שנערך על ידי הסוקר דודי חסיד ומכון קנטאר, מצביע על שינוי במפת הכוחות הפוליטית: גוש נתניהו מתחזק ומגיע לראשונה ל-53 מנדטים, לעומת 50 מנדטים לגוש איזנקוט. זהו פער של שלושה מנדטים לטובת הגוש הימני.

על פי נתוני הסקר, הליכוד מקבל 20 מנדטים, ירידה של מנדט אחד לעומת הסקר הקודם. גם מפלגת ישר! בראשות גדי איזנקוט יורדת במנדט ומקבלת 22 מנדטים. לעומת זאת, עוצמה יהודית מתחזקת במנדט ועולה לתשעה מנדטים.

התפתחות בולטת בסקר היא התחזקותה של מפלגת ביחד בראשות עופר וינטר, שמקבלת ארבעה מנדטים ועוברת את אחוז החסימה. זאת, לאחר שוינטר תקף את ראש הממשלה בנימין נתניהו.

מפת המנדטים המלאה

מפלגת ישר! בראשות גדי איזנקוט מובילה עם 22 מנדטים, הליכוד מקבל 20 מנדטים, ומפלגת ביחד בראשות עופר וינטר מקבלת 12 מנדטים.

בגוש הימני והחרדי: עוצמה יהודית מגיעה לתשעה מנדטים, ישראל ביתנו מקבלת שמונה מנדטים, ש"ס שבעה מנדטים ויהדות התורה שמונה מנדטים. הציונות הדתית וזהות יחד מקבלות חמישה מנדטים.

בגוש המרכז-שמאל: הדמוקרטים מקבלים שמונה מנדטים. רשימת המילואימניקים בראשות יועז הנדל והמפלגה הכלכלית בראשות ירון זליכה מקבלות יחד ארבעה מנדטים, וכך גם עמך ישראל.

במגזר הערבי: חד"ש-תע"ל ובל"ד מקבלות יחד שמונה מנדטים, ורע"ם מקבלת חמישה מנדטים.

המפלגות כחול לבן, הציבור החרדי ונעם אינן עוברות את אחוז החסימה.

איזנקוט מוביל בהתאמה לראשות הממשלה

למרות השינוי במאזן הגושים, בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה גדי איזנקוט ממשיך להוביל על פני נתניהו. 43% מהנשאלים סבורים כי איזנקוט מתאים יותר לתפקיד, לעומת 38% שמעדיפים את נתניהו.

בנוסף, 54% מהציבור תומכים בקיום עימות טלוויזיוני בין איזנקוט לנתניהו.

חוסר הכרעה בקרב הציבור

הסקר מצביע על חוסר הכרעה משמעותי בקרב חלקים נרחבים מהציבור: 30% מהנשאלים טרם החליטו למי יצביעו בבחירות הבאות.

26% מהנשאלים אמרו כי הם שוקלים להצביע לגוש שלא תמכו בו בבחירות הקודמות, ו-21% הצהירו כי הם שוקלים שלא להצביע כלל.

בנוסף, 39% ממצביעי הקואליציה אינם מאמינים להצהרתו של עופר וינטר כי יצטרף רק לקואליציה בראשות נתניהו.

יש לציין כי הסקר משקף את תמונת המצב בקרב הנשאלים במועד עריכתו, ואינו מהווה תחזית לתוצאות הבחירות בפועל.