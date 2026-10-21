ששה ימים לפני פתיחת הקלפיות, סקר חדשות 13 מצביע על יתרון לגוש האופוזיציה עם 52 מנדטים, לעומת 49 מנדטים בלבד לגוש הקואליציה בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו.

לפי הסקר, המפלגות הערביות זוכות יחד ל-15 מנדטים, ומפלגת המילואימניקים בראשות יועז הנדל וירון זליכה מקבלת ארבעה מנדטים ועשויה לשמש לשון מאזניים. מפלגת "עמך ישראל" בראשות עופר וינטר יורדת מתחת לאחוז החסימה עם 3.2% מהקולות, לאחר שבסקר הקודם של הערוץ זכתה לארבעה מנדטים. גם מפלגת "הציבור החרדי" נותרת מחוץ לכנסת עם 1.2% בלבד.

מפלגת "ישר" בראשות גדי איזנקוט ממשיכה להוביל עם 20 מנדטים, בעוד הליכוד מתחזק במנדט ועולה ל-19. מפלגת "ביחד" של נפתלי בנט שומרת על יציבות עם 14 מנדטים, והדמוקרטים בראשות יאיר גולן מתחזקים ל-10. הרשימה המשותפת נותרת עם תשעה מנדטים.

הציונות הדתית ויהדות התורה עולות לשמונה מנדטים כל אחת, וכך גם ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן. עוצמה יהודית וש"ס זוכות לשבעה מנדטים כל אחת, ורע"ם מקבלת שישה. מפלגת המילואימניקים עוברת את אחוז החסימה עם ארבעה מנדטים.

הגר"ד לנדו על המפלגות החדשות בבלי | 20.10.26 2

חלוקת הגושים: גוש האופוזיציה עם 52 מנדטים, גוש הקואליציה עם 49, המפלגות הערביות עם 15 והמילואימניקים עם ארבעה מנדטים.

סקר חדשות 12: בנט מתחזק, וינטר עובר

סקר חדשות 12 שפורסם מציב את מפלגת "ישר" בראשות גדי איזנקוט בראש עם 23 מנדטים, לעומת 19 לליכוד בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו, שנחלש בשני מנדטים לעומת הסקר הקודם. מפלגת "ביחד" של נפתלי בנט מתחזקת במנדט ועולה ל-15, ואילו "עמך ישראל" בראשות עופר וינטר עוברת את אחוז החסימה עם ארבעה מנדטים.

הדמוקרטים בראשות יאיר גולן והרשימה המשותפת מקבלות תשעה מנדטים כל אחת. ש"ס וישראל ביתנו זוכות לשמונה מנדטים כל אחת, יהדות התורה ועוצמה יהודית לשבעה כל אחת, והציונות הדתית נחלשת לשישה. רע"ם מקבלת חמישה מנדטים.

מתחת לאחוז החסימה נמצאת מפלגת המילואימניקים בראשות יועז הנדל וירון זליכה, עם 2.8% מהקולות. מפלגת "הציבור החרדי" ומפלגת "מגן עולם התורה" מקבלות 0.3% כל אחת.

חלוקת הגושים: גוש האופוזיציה נותר עם 55 מנדטים למפלגות הציוניות ו-14 למפלגות הערביות. גוש נתניהו עומד על 51 מנדטים. למרות מעבר מפלגתו של וינטר את אחוז החסימה, תמונת הגושים אינה משתנה לעומת הסקר הקודם.