בנט בשיא: 14 מנדטים בסקר האחרון לפני הבחירות

חמישה ימים בלבד מפרידים בין הציבור בישראל לבין פתיחת הקלפיות, וסקר חדש של 'ישראל היום' שנערך על ידי מכון 'קנטאר' מצביע על תמונה פוליטית מורכבת: מפלגת 'ישר!' בראשות גדי איזנקוט נותרת המפלגה הגדולה ביותר עם 23 מנדטים, אך גוש נתניהו תקוע ב-50 מנדטים בלבד — הרחק מ-61 הדרושים להקמת ממשלה.

בנתונים המרכזיים של הסקר, שנערך ב-21-22 באוקטובר על מדגם כפול מהמקובל של 1,110 נשאלים, מפלגת 'ביחד' בראשות נפתלי בנט רושמת שיא חדש של 14 מנדטים, בעוד אביגדור ליברמן נחלש לנתון הנמוך ביותר בסדרת הסקרים. גוש האופוזיציה הציונית מגיע ל-56 מנדטים, והמפלגות הערביות זוכות ל-14 מנדטים.

מפלגת 'עמך ישראל' בראשות עופר וינטר יורדת מתחת לאחוז החסימה עם 2.7% בלבד מהקולות, ונראה כי לא תעבור את מפתן הכניסה לכנסת.

בנט בשיא, ליברמן בשפל

על פי הסקר, מפלגת 'ישר!' של איזנקוט מקבלת 23 מנדטים — ירידה של מנדט אחד מהסקר הקודם של 'ישראל היום' ומכון 'קנטאר'. הליכוד בראשות נתניהו נותר יציב עם 21 מנדטים זה השבוע השלישי ברציפות.

מפלגת 'ביחד' של בנט מזנקת ל-14 מנדטים — עלייה משמעותית מ-12 בשבוע שעבר והשיא שלה מאז אוגוסט. זהו נתון המצביע על מגמת עלייה מתמשכת של המפלגה בימים האחרונים לפני הבחירות.

במגזר החרדי, ש"ס בראשות אריה דרעי עולה לשיא בסדרת הסקרים עם 8 מנדטים, ויהדות התורה בראשות יעקב אשר מקבלת 7 מנדטים. עוצמה יהודית של איתמר בן גביר יורדת ל-8 מנדטים מ-9 בסקר הקודם, והציונות הדתית וזהות בראשות בצלאל סמוטריץ' מקבלת 6 מנדטים.

הדמוקרטים בראשות יאיר גולן נותרת יציבה עם 8 מנדטים. ישראל ביתנו של ליברמן צונחת ל-7 מנדטים — הנתון הנמוך ביותר בסדרה לעומת 10 מנדטים באוגוסט. רע"ם בראשות מנסור עבאס מקבלת 5 מנדטים, חד"ש-תע"ל ובל"ד בראשות יוסף ג'אברין זוכות ל-9 מנדטים, ומפלגת המילואימניקים בראשות יועז הנדל וירון זליכה מקבלת 4 מנדטים.

מפת הגושים מצביעה על תמונה ברורה: גוש נתניהו נותר סטטי ב-50 מנדטים — הרחק מ-61 הדרושים להקמת ממשלה ומ-64 המנדטים שקיבל ב-2022. האופוזיציה הציונית מגיעה ל-56 מנדטים, והמפלגות הערביות ל-14 מנדטים.

נתוני ההצבעה מצביעים על מוטיבציה גבוהה: 70% מהנשאלים בטוחים שיצביעו ביום שלישי, ו-19% נוספים מעריכים שיצביעו. בקרב מצביעי הקואליציה, 80% בטוחים שיצביעו, לעומת 82% בקרב מצביעי האופוזיציה — הבדל קטן המצביע על מוטיבציה דומה בשני הגושים.

תנועה רחבה בין המפלגות

הסקר חושף תמונה של תנועה רחבה בין המפלגות: רק 30% מכלל הנשאלים יצביעו לאותה מפלגה שבחרו ב-2022, ו-37% עברו למפלגה אחרת בתוך אותו הגוש. 62% ממצביעי הקואליציה נותרו נאמנים למפלגתם הקודמת, לעומת 11% בלבד ממצביעי האופוזיציה — שם 60% עברו למפלגה אחרת בתוך הגוש.

9% מכלל המשיבים חצו גושים — 15% ממצביעי האופוזיציה לעומת 6% ממצביעי הקואליציה. 7% מהנשאלים עדיין מתלבטים. הסקר נערך על מדגם של 1,110 גברים ונשים בני 18 ומעלה — מדגם כפול מהמקובל — המייצגים את האוכלוסייה הבוגרת בישראל כולל המגזר הערבי. טעות הדגימה המרבית עומדת על 3.0%±.

בסקרים נוספים שפורסמו בימים האחרונים, כמו סקר חדשות 12 ו-13, נרשמו נתונים דומים עם יתרון לגוש האופוזיציה. סקר חדשות 13 מלפני מספר ימים הצביע על 52 מנדטים לגוש האופוזיציה לעומת 49 לגוש הקואליציה.