מבצע מעצרי לומדי תורה בוטל ברגע האחרון

מבצע נרחב של המשטרה הצבאית למעצר בני ישיבות, שהיה אמור להתבצע בשבוע הבא ולהימשך מספר ימים, בוטל ברגע האחרון על רקע מחלוקת חריפה וחילופי האשמות בין צה"ל למשטרת ישראל.
שורש המחלוקת נוגע לשאלת האחריות על התמודדות עם הפרות סדר, שלרוב מתפתחות בעת ניסיונות מעצר של בני ישיבות ברחוב החרדי. אתמול הודיעה המשטרה לצה"ל כי המבצע לא ייצא לפועל.
לפי דיווח ב-Ynet, גורמים בצבא טוענים כי הצעד הגיע לאחר שבמשטרה דרשו כי צה"ל יקצה כ-300 חיילי משטרה צבאית לצורך טיפול בהפרות הסדר – דרישה שלטענתם חורגת מסמכות הצבא, שכן שמירת הסדר הציבורי במרחב האזרחי מופקדת בידי המשטרה.
מנגד, במשטרת ישראל דחו את ההאשמות וטענו כי המשטרה מהווה גורם מסייע בלבד, בעוד האחריות הכוללת וההובלה של המעצרים מוטלות על כתפי הצבא.
הביטול הנוכחי מגיע לאחר שצה"ל כבר הודה בעבר כי נמנע מביצוע מבצעי מעצר של בני ישיבות במהלך תקופת החגים בשל הרגישות המיוחדת. זאת, על אף שבמהלך החודשים האחרונים הבהירה היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, כי על צה"ל לשוב ולבצע מבצעי אכיפה ומעצרים.
סוגיית המעטפת האבטחתית סביב המעצרים עולה שוב ושוב כסלע מחלוקת מרכזי, כאשר כל גוף מנסה להטיל את המשימה המורכבת על הגוף השני, ובינתיים התיאום בין הצדדים קורס ומביא לביטול הפעילויות.
144 מקרים ללא מעצר
לצד ביטול המבצעים היזומים, מנתוני המשטרה עולה תמונה מורכבת גם בנוגע לאכיפה האקראית בשטח. על פי הנוהל הקיים, כאשר שוטרים נתקלים כבדרך אגב במי שמוגדר משתמט, על המשטרה הצבאית לשלוח נציג למקום בתוך חצי שעה כדי לבצע מעצר.
ואולם, מהנתונים עולה כי מתוך 144 מקרים שאירעו מאז חודש יולי האחרון, צה"ל לא שלח שוטר צבאי בטווח הזמנים המוגדר, והמשטרה נאלצה לשחרר את החשודים תוך מתן זימון לבקו"ם בלבד. ב-14 מקרים בלבד הגיעו נציגי המשטרה הצבאית והשלימו את המעצר, כאשר ברובם המכריע לא מדובר היה במגזר החרדי.
מצה"ל נמסר כי "במסגרת חלוקת האחריות בין צה"ל למשטרת ישראל ביחס למעצרים, האחריות של צה"ל היא לבצע את המעצר, והאחריות של המשטרה היא לשמור על הסדר הציבורי ולפזר הפרות סדר. המשנה ליועמ"שית הבהיר בדיון שהתקיים כי משימה זו נתונה למשטרת ישראל".
עוד נמסר מצה"ל כי "במהלך השבועות האחרונים נעצרו עשרות משתמטים במעצרים יזומים ובמעברי הגבול אשר בוצעו על ידי המשטרה הצבאית, בנוסף למעצרים שהתבצעו יחד עם משטרת ישראל".
ממשטרת ישראל נמסר כי "מדובר במשימה שהינה באחריותה והובלתה של המשטרה הצבאית כשמשטרת ישראל הינו גורם מסייע והטיפול בנושא נותר ללא שינוי. כלקח מאירועים קודמים ולצורך העמידה במשימה, צה"ל נדרש להפעיל לטובת מבצע יזום כוחות בכמות שתיתן מענה מבצעי הולם לביצוע המעצרים".
עוד נמסר במשטרה כי "ככל שצה"ל יעמוד בדרישות המבצעיות, משטרת ישראל תצטרף למשימה ותיתן מענה למשימות ולאתגרים שנמצאים תחת אחריותה".
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