דרמה רבת משתתפים התפתחה אמש (ראשון) בערד, כאשר כוח משטרה שהגיע לפעילות שגרתית זוהה בטעות על ידי תושבים מקומיים ככוח של המשטרה הצבאית שהגיע לעצור תלמיד ישיבה המוגדר כעריק.

בעקבות הזיהוי השגוי הופעלה באופן מיידי מערכת 'צבע שחור' – המערכת המזעיקה את הציבור החרדי במקרים של חשש למעצר תלמידי ישיבות. תוך זמן קצר זרמו למקום מאות מפגינים ותושבים, ובשטח התפתחה מהומה וסערת רוחות סביב הכוח המשטרתי.

רק לאחר שעה ארוכה של מתיחות רבה בשטח נבדקו הפרטים לעומקם, והתברר כי אין מדובר בכוח של המשטרה הצבאית וכי לא נערך כל ניסיון מעצר של תלמיד ישיבה. עם התבהרות התמונה הרוחות נרגעו וההמונים התפזרו מהמקום.

בעקבות האירועים פרסמה מערכת 'צבע שחור' הודעת הבהרה שבה התייחסה לשתלשלות העניינים: "מערכת 'צבע שחור' פועלת באחריות וביסודיות מתמדת לבדיקת כל דיווח וקריאה, מתוך שליחות עליונה לשמירה והגנה על בני הישיבות".

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"באירוע שהתרחש, התקבלו מספר אינדיקציות ופרמטרים שהעלו חשש מבוסס לפעילות של רשויות האכיפה הצבאיות", נמסר בהודעה. "בהתאם לחובתנו לפעול במהירות לטובת הציבור, הופעלה ההתרעה הנדרשת. עם הגעת הציבור למקום ובירור מלוא פרטי האירוע בשטח, התברר לשמחתנו כי מדובר באירוע שאינו קשור למשטרה הצבאית".