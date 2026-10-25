"אינני ישן בלילות"

גם הפלג והעדה חייבים להצביע: קריאת החירום של הגר"מ מאיה

זקן מועצת חכמי התורה נשא דברים חריפים בוועידת החינוך של 'היכל משה': מאז שעצרו את בן הישיבה הראשון אני כמעט לא יכול לישון • קרא לכל בעלי זכות בחירה להצביע לש"ס כמצוות מחאה על בזיון תלמידי חכמים