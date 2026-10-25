דברים חריפים וחסרי תקדים בסוגיית הבחירות הקרובות ומאבק בני הישיבות נשא זקן חברי מועצת חכמי התורה, הגאון רבי משה מאיה, בוועידת החינוך של רשת תלמודי התורה 'היכל משה' בירושלים.
בוועידה השתתפו חברי מועצת חכמי התורה ראש הישיבה הגאון רבי שמואל בצלאל וראש הישיבה הגאון רבי אברהם סלים, הגאון רבי ברוך שרגא, המגיד מישרים הרב ברוך רוזנבלום, לצד אישי ציבור נוספים.
מהוועידה יצאה קריאה נחרצת של מרנן ורבנן לכלל ההורים והציבור להירתם באופן מוחלט להצלחת תנועת ש"ס במערכה הגורלית על דמותה ועתידה של היהדות החרדית.
במרכז המעמד נשא הגר"מ מאיה את המשא המרכזי, שבו הטיל חובה מוחלטת להצביע תוך פנייה ישירה וחסרת תקדים גם למגזרים שאינם משתתפים בבחירות בשגרה:
"היום המצב שונה לחלוטין. היום הדגל שלהם הוא לבזות תלמידי חכמים כמה שאפשר. מאז שעצרו את בן הישיבה הראשון ושמו אותו בכלא, אני כמעט לא יכול לישון. אני מתעורר באמצע הלילה ושואל את עצמי: איפה חובת המחאה שלנו? כל מי שיש לו תעודת זהות אף על פי שהוא מהפלג הירושלמי או מ'העדה החרדית' חייב ללכת למחות! אם יש בידו למחות והוא לא מוחה, הוא שותף לעבירה ונתפס בה. המחאה כיום היא רק להצביע.
אם תשאלו: הרי גדולי ישראל כמו רבי יהודה צדקה זצ"ל אמרו שאסור להצביע? כבר אמרו גדולי ישראל שאם חכם יהודה צדקה היה עמנו כיום הוא היה אומר 'רוצו להצביע!'. עד היום לא פגעו בתלמידי חכמים, כיום פוגעים ומבזים אותם. היום ההצבעה היא לא בעד הציונים או המדינה, המחאה היא נגד! לא ניתן להם לבזות תלמידי חכמים".
"מי שלא מצביע – הקול שלו מתחלק בין שונאי התורה"
הגר"מ מאיה הסביר את ההשלכות של הימנעות מהצבעה:
"מי שאינו מצביע, הקול שלו מתחלק בין שאר המפלגות, ובזה הוא נעשה שותף למעשיהם שהם נגד לומדי התורה. הרי רוב המפלגות הן בעד גיוס בחורי ישיבות ובעד ביזיון תלמידי חכמים.
מדברים כיום על 'שוויון בנטל'. על מי הנטל? מי שלא מאמין בקודשא בריך הוא חושב שהנטל זה הצבא, 'כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה'. הקב"ה אומר לנו בדיוק ההיפך: 'לא בחיל ולא בכוח כי אם ברוחי'. אני רוצה מכם דבר אחד: תחזקו את הישיבות!".
"אם נהיה 25 מנדטים – לא יוכלו להקים ממשלה בלעדינו"
הגר"מ מאיה הציב יעד ברור והבהיר כי כוח ציבורי גדול ימנע את גזירת הגיוס:
"הדרך היחידה היא אם נלך כולם, נשפיע ונצביע. זאת תהיה המחאה הכי גדולה ולא יהיה אפשר להקים בכלל ממשלה בלעדינו. אם הציבור החרדי יעמוד על 25 מנדטים, לא תהיה אפשרות להקים שום ממשלה. וכשלא יוכלו להקים ממשלה יהיו בחירות חוזרות.
גם לפי תפיסתם, במגילת העצמאות הם התחייבו לחופש דת ומצפון. אם הרמב"ם פוסק בפירוש שאסור לגייס בחורי ישיבות, זו ההלכה! מה הם רוצים, לחייב אותנו לעבור על דתנו?!
בידינו נקצץ את הכנפיים של בית המשפט העליון, ולדעת דבר אחד: את נפשנו הצלנו, שלפחות מחינו על ביזיון תלמידי חכמים. אם את זה נעשה, הקב"ה בעזרת ה' יביא לנו את הישועה במהרה".
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