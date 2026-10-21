שר התרבות והספורט מיקי זוהר יצא היום (רביעי) בהצהרות חריפות נגד אכיפת חובת הגיוס והסנקציות האישיות כלפי הציבור החרדי, והשווה את היחס אליהם לאינקוויזיציה בספרד. "אני אומר באופן ברור שאני תמיד נגד פגיעה אישית בציבור חרדי, כי בעיניי זו רדיפה אחרי ציבור יהודי שלומד תורה ומאמין שחייו צריכים להיות סביב לימוד התורה", מסר זוהר בראיון ב'כאן'.

"אני נגד הדבר הזה באופן גורף", הוסיף השר. "אני חושב שהדבר הזה מזכיר לי ימים קשים של אינקוויזיציה שהייתה עוד בתקופת גירוש ספרד, שמחפשים את היהודים שלומדים כדי להרוג אותם. אני לא אוהב את הדבר הזה, אני לא מתחבר לרדיפה נגד הציבור החרדי".

כשנשאל על השימוש במונח "אינקוויזיציה" והעובדה שרשויות המדינה הן שאוכפות את החוק, השיב זוהר: "מותר לי להביע את רגשותיי ותחושותיי... אמרתי שזה מזכיר לי את הפעולות האלו ואני נגד הדברים האלו".

השר המשיך והבהיר את עמדתו: "לענות חרדים במובן הזה שרודפים אותם ומכאיבים להם רק בשביל מה? רק בשביל להגיד 'אנחנו רצים אחרי הגיוס החרדי'. הרי אנחנו יודעים דבר אחד, לגייס חרדים בלי הסכמת ההנהגה הרוחנית זה לא יצלח".