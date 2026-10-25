שנתיים לאחר פסיקת בג"ץ שהורתה על הפסקת תקצוב הישיבות, וכפי שפרסמנו ב'בבלי' כי ארגון "ישראל חופשית" פנה באמצעות עורכת הדין יעל ויזל ליועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה, בדרישה לעצור באופן מיידי כל תמיכה כספית, הקצאת מקרקעין ומימון אירועים ללומדי תורה, כעת המהלך החריף מתחיל לרדת ליישום.

עד כה, המידע על מעמדם הצבאי של אזרחים נשמר במערכות צה"ל ומערכת הביטחון בלבד. אולם היום דיווח הכתב יואלי ברים כי עיריית הוד השרון כבר ביקשה וקיבלה גישה לממשק דיגיטלי מבוטח להעברת נתוני מי שמוגדרים כעריקים לרשויות המקומיות, מה שיאפשר הצלבת נתונים אוטומטית בעת הגשת בקשות להנחות או להטבות עירוניות.

הסנקציות העירוניות שעל הפרק כוללות ביטול הנחות בארנונה, שלילת סבסוד בחינוך משלים וקהילה – הטבות עירוניות לצהרונים, קייטנות, חוגים במתנ"סים ופעילויות ספורט קהילתיות יותנו בהצגת מעמד צבאי מוסדר. כמו כן, לא יוקצו מבנים, קרקעות או תקציבי תמיכה עירוניים לעמותות ומוסדות שביניהם לומדים או רשומים מי שמוגדרים כעריקים.

המקור הרשמי שביקש את פתיחת הממשק עבור הרשויות המקומיות הוא עיריית הוד השרון וראש העיר אמיר כוכבי. ראש העיר פנה באופן אקטיבי ליועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה בבקשה לקבל גישה לממשק הממשלתי.

בעקבות הפנייה והדחיפה של הרשויות החילוניות, המערכת נפתחה לשימושן של הרשויות המקומיות כדי שיוכלו להצליב את נתוני מי שמוגדרים כעריקים ולהטיל את הסנקציות העירוניות. יתכן שבעתיד זו תהיה דרישה משפטית מכלל הרשויות המקומיות ללא תלות בזהות הרשות.