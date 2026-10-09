כוחות צה"ל ושב"כ תקפו אתמול (יום חמישי) במספר מרחבים ברחבי רצועת עזה והשמידו מהאוויר ארבעה מחסני אמצעי לחימה שהיו בשימות ארגוני הטרור חמאס והג'יהאד האסלאמי. על פי הנמסר מדובר צה"ל, ארגוני הטרור איחסנו במחסנים אלה עשרות אמצעי לחימה מסוגים שונים.

במחסנים שהושמדו נמצאו רקטות, מטענים, מרגמות, כלי נשק מסוג 'קלאצ'ניקוב' וציוד לחימה נוסף. מטרת התקיפות היא לגרוע מיכולות ארגוני הטרור ברצועת עזה ולסכל כל ניסיון לשקם את יכולותיהם או להחזיק באמצעי לחימה שנועדו לפגוע בכוחות צה"ל.

טרם ביצוע התקיפות פורסמו אזהרות מקדימות לאוכלוסייה על מנת לצמצם את הסיכוי לפגיעה בהם, זאת בנוסף לשימוש בחימוש מדויק ותצפיות מהאוויר. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.

התקיפות מצטרפות לשורת פעולות מבצעיות שביצע צה"ל בימים האחרונים ברצועת עזה. אתמול חיסל צה"ל שלושה מחבלים מארגוני הטרור חמאס והג'יהאד האסלאמי שקידמו מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל והפרו באופן שיטתי את הסכם הפסקת האש. המחבלים חוסלו בתקיפות מהאוויר במרחבי העיר עזה ואלפרקאן.

בין המחבלים שחוסלו: חסאם וליד חסן אבו אלעטא, מפקד במחלקה הרקטית בזרוע הצבאית של ארגון הטרור הג'יהאד האסלאמי שחוסל בעיר עזה, מגדי מעין יוסף אלאיובי, מחבל בזרוע הצבאית של ארגון הטרור הג'יהאד האסלאמי שחוסל בעיר עזה, ומחמד אג'א, מפקד פלוגה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס שחוסל במרחב אלפרקאן.

על פי הנמסר מדובר צה"ל, בעת האחרונה פעלו המחבלים לשיקום יכולות ארגוני הטרור ברצועה וקידמו מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל. פעילותם זו נעשתה תוך הפרה שיטתית של הסכם הפסקת האש שנחתם בין ישראל לארגוני הטרור ברצועה.