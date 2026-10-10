צה"ל חיסל מפקד פלוגה שהשתתף בטבח שמחת תורה

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צה"ל ושב"כ ביצעו השבוע תקיפות במרחב חאן יונס שברצועת עזה, שבמהלכן חוסלו שני מחבלים בכירים מארגוני הטרור גא"פ וחמאס. על פי הודעת צה"ל, המחבלים קידמו מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל והפרו באופן שיטתי את הסכם הפסקת האש. התקיפות בוצעו מהאוויר במטרה להסיר את האיום שהיוו המחבלים.