צה"ל חיסל מפקד פלוגה שהשתתף בטבח שמחת תורה

צה"ל ושב"כ ביצעו השבוע תקיפות במרחב חאן יונס שברצועת עזה, שבמהלכן חוסלו שני מחבלים בכירים מארגוני הטרור גא"פ וחמאס. על פי הודעת צה"ל, המחבלים קידמו מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל והפרו באופן שיטתי את הסכם הפסקת האש. התקיפות בוצעו מהאוויר במטרה להסיר את האיום שהיוו המחבלים.
מוקדם יותר השבוע תקף צה"ל במרחב חאן יונס וחיסל את מחמד אבו שלוף, מפקד פלוגה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור גא"פ. המחבל השתתף בפשיטה לשטח מדינת ישראל במהלך הטבח ב-7 באוקטובר לפני שלוש שנים.
ביום שישי תקף צה"ל שוב במרחב חאן יונס וחיסל את מוסא עאטף מוסה אבו דאן, מחבל נוח'בה בארגון הטרור חמאס.
בצה"ל הדגישו כי בתקופה האחרונה קידמו שני המחבלים מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל ופעלו לשיקום יכולות ארגון הטרור חמאס, תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש.
על פי ההודעה, "טרם התקיפות ננקטו צעדים לצמצום הפגיעה באזרחים, לרבות שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מהאוויר. כוחות הביטחון פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".
0 תגובות