מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אלוף יורם הלוי, שיגר מכתב דחוף לבכירים בקהילה הבינלאומית ובו הודיע כי סוחרי הסקטור הפרטי הפסיקו את תיאום הכנסת הסחורות לרצועת עזה עד להודעה חדשה. ההחלטה התקבלה בעקבות מנגנון מיסוי כפוי שמפעיל ארגון הטרור חמאס, והתגברות האיומים כלפי סוחרים המסרבים להיענות לדרישותיו.

המכתב הועבר לנציג הבכיר לעזה במועצת השלום, ניקולאי מלאדנוב, למפקד כוח הייצוב הבינלאומי לרצועת עזה, מייג'ור ג'נרל ג'ספר ג'פרס, ולמתאם ההומניטרי של האו"ם לאזור, ראמיז אלאקבארוב. המתאם הדגיש כי הסקטור הפרטי מהווה כמחצית מכלל המשאיות הנכנסות לרצועה מדי שבוע, וכי הפסקת פעילותו פוגעת ביכולת ישראל לעמוד ביעד של 600 משאיות ביום שנקבע במסגרת הסכם הפסקת האש.

על פי דיווחים שהתקבלו, אנשי מנגנוני הביטחון של חמאס עצרו את בנו של אחד הסוחרים והעבירו אותו לכלא עבאס, בעקבות סירוב הסוחר להיענות לדרישות המיסוי של הארגון. בעקבות האירוע והחשש לחייהם, הודיעו הסוחרים כי יפסיקו את התיאומים.

על פי דיווחי הסוחרים, חמאס דורש תשלום של כ-10,000 ש"ח עבור כל משאית סחורה הנכנסת לרצועה, ובנוסף מחייב אותם למכור כ-30% מהסחורה במזומן. דרישות אלה עומדות בניגוד להתחייבות הסוחרים המאושרים לבצע ולקבל תשלומים באמצעות העברות בנקאיות בלבד. עוד דווח כי מנגנון המיסוי הורחב לסוחרי משנה וכי חמאס מתכוון להחילו גם על מי שתייה.

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המתאם הבהיר כי האחריות להשלכות הפסקת פעילות הסקטור הפרטי מוטלת על ארגון הטרור חמאס, וקרא לגורמים הבינלאומיים לפעול באופן מיידי למניעת התערבותו במנגנון הכנסת הסיוע והסחורות לרצועה וניצולו לצורך התעצמות כלכלית וצבאית. עוד התריע המתאם כי חמאס ינצל את הפסקת פעילות הסקטור הפרטי להפצת טענות כוזבות בדבר מחסור בסחורות ואי עמידת ישראל בהסכם, בניסיון להטיל את האחריות על ישראל ולהסתיר את אחריותו הישירה לשיבוש הכנסת הסחורות.

מתפ"ש ימשיך לאפשר באופן שוטף תיאום הכנסת סיוע הומניטרי ואספקה לרצועת עזה באמצעות האו"ם, הארגונים הבינלאומיים והמדינות התורמות, לרבות ציוד ומענים לקראת עונת החורף. בהתאם להערכת מתפ"ש, הנתמכת בבדיקות מקצועיות של האו"ם וגורמי מקצוע נוספים בקהילה הבינלאומית, היקף של כ-250 משאיות ביום באמצעות גורמים אלה מספק מענה לצרכיה ההומניטריים של האוכלוסייה ברצועה.

האירוע מצטרף לשורת מקרים בהם ניצל חמאס את מנגנוני הסיוע לרצועה לצרכי טרור. בסוף אוגוסט נחשפה הברחה חריגה של כ-100 בקבוקי ניקוטין נוזלי שהוסתרו בתוך בקבוקי שתייה רגילים במסווה של משלוח סיוע הומניטרי. גם אז הורה מתאם פעולות הממשלה בשטחים על הקפאה מיידית של האישור שניתן לחברה להכניס סיוע לרצועה.