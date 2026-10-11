חברת החשמל של טוקיו (TEPCO) חשפה ממצאים חסרי תקדים מתוך כור מספר 3 בתחנת הכוח הגרעינית המושבתת פוקושימה 1: דלק גרעיני שהותך באסון הטבע הקטלני ב-2011 יצר חור מעגלי בקוטר של עד 3 מטרים בתחתית מכל הלחץ של הכור.

הממצאים, שפורסמו במסיבת עיתונאים, מבוססים על ניתוח צילומים שתיעדו רחפנים זעירים בגודל כף יד במהלך 21 גיחות מחקר שנערכו בתוך מכל ההכלה של הכור. זו הפעם הראשונה מאז האסון שבה מהנדסי TEPCO מצליחים לקבוע במדויק את צורתו וממדיו של חור שנפער במכל לחץ באחד משלושת הכורים שהותכו.

באמצעות עיבוד הווידאו יצרו המומחים מיפוי תלת-ממדי של פנים המבנה. על פי המודל, בתחתית מכל הפלדה – שעובי דפנותיו 14 סנטימטרים וקוטר בסיסו 5.5 מטרים – נפער פתח מעגלי מעוות שרוחבו המרבי מגיע לכ-3 מטרים. ההערכה הרווחת היא כי מוטות הדלק הרדיואקטיבי הותכו בחום הקיצוני, קרסו כלפי מטה ופרצו את תחתית המכל.

ב-TEPCO מקווים להשתמש בנתונים החדשים כדי לתכנן את הפתרונות ההנדסיים לפינוי שרידי הדלק הגרעיני – משימה מורכבת שצפויה להתחיל לכל המוקדם בשנת 2037. התוכנית הנוכחית מתבססת על החדרת זרוע ייעודית מדופן מכל ההכלה, שתאפשר להפיל את השרידים דרך הפתח ולחלצם.

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"החור התברר כגדול יותר ממה שהערכנו בתחילה", מסר אקירא אונו, נשיא החטיבה ההנדסית לפירוק וטיהור תחנת פוקושימה. עם זאת, אונו ציין נקודת אור מפתיעה: "גודל הפתח עשוי דווקא להקל עלינו כאשר נרצה להפיל את הפסולת מלמעלה. ככל הנראה נוכל להעביר דרכו חפצים מתוך מכל הלחץ מבלי שנידרש לפרק ולרסק אותם לחלקים קטנים יותר קודם לכן".

בחברה ציינו כי בכוונתם לבצע סבב נוסף של סריקות באמצעות רחפנים זעירים עד סוף שנת התקציב הנוכחית, במטרה להמשיך ולמפות את פנים הכור ולהכין את הקרקע למבצע הפינוי ההיסטורי.