מקרון תוקף את טראמפ: מפיץ תמונות AI כוזבות על צרפת

מימין: ראש הממשלה בנימין נתניהו, משמאל: נשיא צרפת עמנואל מקרון ( צילום: שאטרסטוק, צפריר אבייב/פלאש90 )

נשיא צרפת עמנואל מקרון יצא במתקפה חריפה נגד נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ומנהיגים זרים נוספים, אותם האשים בהפצת מידע כוזב על המהומות שפרצו במדינתו ובניצול המצב לצרכים פוליטיים.

מקרון, שמסר את דבריו במהלך ביקור במדינות המפרץ, טען כי חלק מהתיעוד שהופץ ברשתות החברתיות על המהומות בצרפת נוצר באמצעות בינה מלאכותית ואינו משקף את המציאות בשטח. "פלשו אלינו המוני מהגרים ואיסלאמיסטים? זה שקר מוחלט", הצהיר הנשיא הצרפתי. לדבריו, גורמים זרים הפיצו תמונות שנוצרו בבינה מלאכותית והציגו אירועים שלא התרחשו כלל. כשנשאל אם ביקורתו מכוונת גם כלפי טראמפ, השיב מקרון: "בין היתר". ברקע הדברים עומדות טענותיו של הנשיא האמריקאי כי ההגירה המוסלמית מהווה איום ממשי על צרפת.

מהמהומות בצרפת ( צילום: מתוך רשתות חברתיות )

טראמפ טען בשבוע שעבר כי המחאות בצרפת אינן קשורות למערכת החינוך, אלא למה שהוא כינה ניסיון של האסלאם להשתלט על המדינה. לאחר המהומות האחרונות, שבמהלכן נעצרו למעלה מ-2,000 בני אדם וחנויות רבות נבזזו או ניזוקו, כתב הנשיא האמריקאי: "צרפת בוערת!", וקרא לרשויות לסגור את הגבולות ולהשיב את השליטה במדינה.

במקביל, מנהיג השמאל הצרפתי ז'אן-לוק מלנשון יצא בהאשמות כלפי ראש הממשלה בנימין נתניהו. לטענתו, נתניהו מתערב במערכת הבחירות לנשיאות בצרפת. "לא אנחנו הסכנה, אלא נתניהו", אמר מלנשון, שטען כי ראש הממשלה משפיע על ההצבעה בפריז, בטולוז ובמארסיי.