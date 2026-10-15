הצי האוקראיני הודיע אתמול (חמישי) כי הצליח לפגוע בשישה מטוסי קרב-הפצצה רוסיים מדגם Su-34M במהלך תקיפה לילית על בסיס חיל האוויר בוריסוגלבסק, הממוקם במחוז וורונז' שבשטח רוסיה. מטוסים אלה משמשים את הכוחות הרוסיים לתקיפת עמדות צבאיות אוקראיניות ויישובים סמוכים לקווי החזית באמצעות פצצות אוויר מונחות.

על פי הודעת הצי האוקראיני, המבצע בוצע בלילה שבין יום רביעי ליום חמישי באמצעות מערכת הטילים החופית "נפטון", המיוצרת באוקראינה. הצבא האוקראיני טען כי נגרם נזק לכל ששת המטוסים, וכן הושמד ציוד טכני המשמש לתמיכה בפעילות האווירית במתקן. בנוסף דווח על שריפה נרחבת ועל פיצוצים נוספים בשטח הבסיס.

חשיבות הפגיעה נעוצה בתפקידם המרכזי של המטוסים במערך התקיפות הרוסי. מטוסי Su-34M מסוגלים לשאת מספר פצצות אוויר מונחות ופצצות נפץ במשימה אחת, לצד טילים מסוגים שונים. רוסיה משתמשת בהם באופן שוטף לתקיפות נגד כוחות אוקראיניים ולפגיעה ביישובים הסמוכים לחזית. פגיעה במספר מטוסים מסוג זה עשויה לצמצם את יכולתה של מוסקבה להפעיל כוח אווירי בגזרות מסוימות.

על פי דיווחים, בסיס בוריסוגלבסק משמש בין היתר כמרכז אימונים ומתקן הקשור לפעילותן של יחידות חיל האוויר הרוסי. לפי דיווח של אתר Euromaidan Press, המבוסס על מקורות אוקראיניים, בשלב מסוים בשנת 2026 שימש הבסיס גם כתחנת ביניים לתדלוק ולחימוש מטוסים שיצאו לתקיפות בשטח אוקראינה.

המתקן כבר היה בעבר יעד לתקיפות אוקראיניות: ביולי 2026 הותקף הבסיס באמצעות כטב"מים, ולפי דיווחים שפורסמו לאחר מכן, נגרם נזק למתקן לאחסון דלקים. גם ביולי 2025 הותקף מרכז האימונים לטייסים שבבסיס.