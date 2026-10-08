ניצב אמיר כהן, מפקד מחוז המרכז במשטרה ( צילום: דוברות המשטרה )

ניצב אמיר כהן, מפקד מחוז מרכז במשטרת ישראל, הודיע על סיום תפקידו ופרישתו מהשירות לאחר עשרות שנות פיקוד. כהן, שנפצע באורח קשה במהלך הקרבות ב-7 באוקטובר 2023 כשכיהן כמפקד מג"ב, מסיים קריירה ארוכה במשטרה.

הפרישה מגיעה לאחר קדנציה קצרה כמפקד מחוז המרכז, תפקיד שאליו מונה בחודש נובמבר האחרון במסגרת סבב מינויים שאושר על ידי השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר והמפכ"ל דני לוי. במהלך תקופת כהונתו התמודד המחוז עם אתגרים קשים, בראשם פשיעה אלימה בחברה הערבית – במיוחד בלוד וברמלה. ניצב כהן, יליד שנת תש"ל, התגייס למשמר הגבול בשנת תשמ"ח ועשה את עיקר שירותו במג"ב. במהלך הקריירה שלו פיקד על יחידות שטח, גדודים ומרחבים, וטיפס עד לתפקיד מפקד מג"ב בשנים תשפ"א-תשפ"ג. ביוני תשפ"ג מונה למפקד מחוז דרום, והעתיק את מגוריו לשדרות. בבוקר ה-7 באוקטובר תשפ"ד היה כהן מהראשונים שהבינו שמדובר בחדירה רחבת היקף ולא רק בירי רקטות. לאחר שיחה עם תושב כפר עזה, הכריז בשעה 06:41 בקשר על "פרש פלישת" – קוד להקפצת כוחות במקרה של חדירת מחבלים ואירוע רב-זירתי. הפקודה הוציאה שוטרים רבים מהבתים והקימה קווי הגנה שהצילו חיים רבים. סגן נשיא פרגוואי: עומדים לצד ישראל ישראל גרוס | 07.10.26 כהן עצמו הגיע לתחנת המשטרה בשדרות, השתתף בקרב הקשה נגד עשרות מחבלים, נפצע מרסיס בעין ומשני קליעים בגב – אך סירב להתפנות והמשיך לפקד. בהמשך טיפל גם באירועים באופקים. על תפקודו נבחר להשיא משואה בטקס יום העצמאות ה-76.

( צילום: דוברות המשטרה )

בסוף שנת תשפ"ה סיים כהן את תפקידו במחוז דרום ויצא לחופשה ולימודים. בנובמבר האחרון חזר לשירות פעיל ומונה למפקד מחוז מרכז במקום ניצב יאיר חצרוני שקודם לסמפכ"ל. בטקס חילופי הפיקוד בדצמבר בעיר רמלה הדגיש מדיניות אכיפה תקיפה לצד שירות לאזרח.

לצד ההערכה על גבורתו ב-7 באוקטובר, נרשמו עימותים עם המפכ"ל דני לוי. במאי האחרון, במהלך הצגת תחקירי המשטרה על אירועי הטבח בפורום הניצבים, הביע כהן אי-שביעות רצון מאופן הצגת הדברים שכללו ביקורת על תפקוד המחוז הדרומי. המפכ"ל נזף בו ואמר כי "אנחנו נציג את מה שקרה שם... השוטרים גיבורים ואנחנו מחויבים למשפחות החללים".

באותו חודש, בישיבת סגל בכיר, התנגד כהן לסיוע המשטרה לצה"ל במעצר לומדי תורה המוגדרים "עריקים", ואמר כי "הצבא גורר אותנו לאירוע" וכי "לא יגידו לנו איך לתעדף משימות". המפכ"ל הבהיר שהמשטרה תכבד את פסיקת בג"ץ ותסייע.

כהן נחשב לקצין שטח מנוסה, בעל רקורד מבצעי ארוך במג"ב ובמחוזות. תומכיו מדגישים את ההחלטות המהירות שקיבל ב-7 באוקטובר ואת נכונותו להילחם בזירה גם כשהיה פצוע.