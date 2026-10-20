ראש הממשלה בנימין נתניהו השתתף אתמול (שלישי) בפתיחת שנת הלימודים האקדמית באוניברסיטת קריית שמונה - תל חי החדשה, ושם שיגר איום חריף לעבר איראן.

"שינינו את התמונה מן הקצה אל הקצה, עם החיילים הגיבורים שלנו, עם הלוחמה שהייתה פה", אמר נתניהו, שבוע בדיוק לפני הבחירות. "קודם כל להרחיק ולכתוש את כוח רדואן. לפתוח כאן את רצועת הביטחון, שהיא שונה ממה שהיה קודם לכן, כי היא עמוקה והיא ריקה. אנשים עזבו, ולכן זה שונה לגמרי".

ראש הממשלה הוסיף: "אנחנו בעצם השמדנו את כל מתקני הטרור העצומים מתחת לקרקע ומעל הקרקע. אבל אנחנו גם מחויבים, אני מחויב, להשלים את המלאכה. להשלים את המלאכה זה אומר להפיל את משטר הטרור באיראן, זה ראש התמנון הארסי הזה. אתה גודע אותו, וזה יפול. יהיה לנו גם שלום עם לבנון".

נתניהו הבהיר כי "חייבים להשלים את חיסול המשטר האיראני - זה הדבר העיקרי. שוחחתי על כך עם הנשיא טראמפ לא פעם, כולל שלשום. משום שכל עוד הוא חי, גם אם הוא מוכה, חבול, חבוט - הוא כל כך קנאי שהוא ינסה מחדש לעשות מה שהוא עשה לפני שנה, ועצרנו אותם: לייצר פצצות גרעין, להקים מחדש את הציר. ולכן הדרך היחידה למנוע את הדבר הזה, זה להפיל את המשטר הזה, ואז גם יבוא במקביל חיסול חיזבאללה".

בהמשך דבריו, ראש הממשלה התייחס לחזון ההתיישבות בגליל: "אנחנו עושים כאן דבר היסטורי. זה יום ברכה, זה יום בשורה לקריית שמונה, לגליל, לחזון שראה סבי שדיבר על המקום הזה. הוא אמר: 'בעיני רוחי אני רואה יישובים יהודים, יישוב הגליל, ועמידה איתנה' - וזה מה שקיבלנו פה. אבל היום זה דבר מיוחד, משום שזה מנוע טורבו. זה פשוט מנוע טורבו".

נתניהו סיים את דבריו בקריאה לקידום הבינה המלאכותית באוניברסיטה: "אני מקווה מאוד שבאוניברסיטת קריית שמונה 'תל חי' תרביצו בכל הכוח. תעשו את התוכניות המשותפות עם המפעלים, תרחיבו בינה ודעת לסטודנטים שיהיו פה, אבל תכניסו בעוצמה, אדוני שר החינוך, בעוצמה את הבינה המלאכותית, כי אנחנו עם חכם, וזה העתיד. זה כבר ההווה. זה הכיוון שלנו: זה ביטחון, זה תחבורה, זה השכלה גבוהה - זה הכל".