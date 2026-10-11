בנט: "אין לי בעיה שנתניהו יהיה שר בממשלה שלנו"

יו"ר מפלגת ביחד נפתלי בנט עורר סערה בקרב גוש האופוזיציה, לאחר שלא שלל אפשרות שראש הממשלה בנימין נתניהו ישמש כשר בממשלה בהשתתפותו.

בכנס הבחירות של עיתון "הדור", אמר בנט: "כל עוד אנחנו נקבל את עקרונות היסוד, אין לי בעיה שנתניהו יהיה שר בממשלה שלנו".

בנט הוסיף והסביר: "ב-2003 נתניהו, ואני אומר לזכותו, היה שר אוצר מהטובים שהיו למדינת ישראל. אני לא יודע אם ליהודי שנושק ל-80 יש עדיין את האנרגיות לעניין הזה, אבל אם הוא מקבל את כל העקרונות שלנו המרכזיים שזה ועדת חקירה ממלכתית מיידית, וזה גיוס לכל, לחוקה לישראל, שירים טלפון".

יו"ר מפלגת ישר! גדי איזנקוט הגיב בחריפות להצהרת בנט: "אני לא מקבל את זה. כל מי שהיה בתפקיד בשבעה באוקטובר לא ראוי לשמש בתפקידי פיקוד והנהגה, כולל כשר אוצר".