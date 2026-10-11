בבלי
סערה בגוש האופוזיציה

בנט: "אין לי בעיה שנתניהו יהיה שר בממשלה שלנו"

יו"ר ביחד נפתלי בנט עורר סערה בגוש האופוזיציה לאחר שהתבטא בכנס בחירות: "אין לי בעיה שנתניהו יהיה שר בממשלה שלנו" • איזנקוט, ליברמן וגולן הגיבו בחריפות

נפתלי בנט (צילום: מרים אלסטר/פלאש90)

יו"ר מפלגת ביחד עורר סערה בקרב גוש האופוזיציה, לאחר שלא שלל אפשרות שראש הממשלה ישמש כשר בממשלה בהשתתפותו.

בכנס הבחירות של עיתון "הדור", אמר בנט: "כל עוד אנחנו נקבל את עקרונות היסוד, אין לי בעיה שנתניהו יהיה שר בממשלה שלנו".

בנט הוסיף והסביר: "ב-2003 נתניהו, ואני אומר לזכותו, היה שר אוצר מהטובים שהיו למדינת ישראל. אני לא יודע אם ליהודי שנושק ל-80 יש עדיין את האנרגיות לעניין הזה, אבל אם הוא מקבל את כל העקרונות שלנו המרכזיים שזה ועדת חקירה ממלכתית מיידית, וזה גיוס לכל, לחוקה לישראל, שירים טלפון".

יו"ר מפלגת ישר! גדי איזנקוט הגיב בחריפות להצהרת בנט: "אני לא מקבל את זה. כל מי שהיה בתפקיד בשבעה באוקטובר לא ראוי לשמש בתפקידי פיקוד והנהגה, כולל כשר אוצר".

גדי איזנקוט (צילום: טל גל/פלאש90)

יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, דרש מבנט לחזור בו מדבריו: "אני קורא לחבריי בגוש הציוני להבהיר באופן ברור - יתהפך העולם ולא נשב עם נתניהו. בממשלה הבאה נתניהו לא יוכל לכהן גם כשר לשיתוף פעולה אזורי".

יו"ר יאיר גולן הודיע: "‏נתניהו לא ישב בשום ממשלה כל עוד זה תלוי בדמוקרטים. לא כשר אוצר, לא כשר המים ולא כשר בלי תיק. ‏האיש שאחראי למחדל ה-7 באוקטובר, הוביל ממשלה שקידמה השתמטות המונית בזמן מלחמה ואת ההפיכה המשטרית, לא יקבל מאיתנו שום הכשר לחזור לשלטון. ‏עם נתניהו ושותפיו לא נשב. נקודה".

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