יו"ר מפלגת 'ישר!' גדי איזנקוט נאם אמש באירוע הבחירות המרכזי של המפלגה, והבטיח כי ארגון הטרור חמאס לא ימשיך לשלוט ברצועת עזה "תוך 18 חודשים" מיום כניסתו לתפקיד ראש הממשלה.

איזנקוט פירט את הצעדים הראשונים שהממשלה בראשותו תנקוט בהם מיד עם כניסתה לתפקיד: "ביומה הראשון של הממשלה נקים ועדת חקירה ממלכתית, תוך שבוע מרגע הקמתה נקים קבינט לאומי למלחמה בפשיעה ונתחיל בחקיקת חוק שירות לכל".

"תוך 18 חודשים מכניסתי לתפקיד, ארגון הטרור חמאס לא ישלוט יותר בעזה – אין אדם שמחויב לפירוק החמאס יותר ממני", הצהיר איזנקוט בפני קהל התומכים.

במקביל, ח"כ גלעד קריב ממפלגת 'הדמוקרטים' קרא להכניס את הרשות הפלסטינית לרצועת עזה. "עתיד עזה כולל חיבור בין רצועת עזה לגדה המערבית", טען קריב באירוע של ארגון 'ישראל שלנו', ארגון של עולים מרוסיה.

קריב הוסיף והצהיר: "צריך לחדש את המשא ומתן בין ישראל לפלסטינים".