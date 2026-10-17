החיסולים האחרונים ( צילום: דובר צה"ל )

צה"ל מסר במוצאי שבת כי בתקיפות ממוקדות שונות ברצועת עזה בימים האחרונים חוסלו ארבעה מחבלים מהזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. אחד המחבלים שחוסלו השתתף בפשיטה לשטח ישראל במהלך טבח השביעי באוקטובר.

על פי ההודעה, ביום חמישי שעבר חוסל מחמוד חאלד מחמד מדהון, מחבל נוח'בה בזרוע הצבאית של חמאס. לאורך המלחמה, המחבל השתתף בלחימה ובשיגור טילי נ"ט כנגד כוחות צה"ל. ביום שישי חוסלו שני מחבלים נוספים: עבידה סהיל חמד מרתגא, פעיל צליפה בזרוע הצבאית של חמאס, ואדהם חליל מוחמד מערוף, מחבל בזרוע הצבאית של הארגון שפשט לשטח ישראל בטבח השביעי באוקטובר.

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ביום שבת חוסל עבד אלגואד גודה, מחבל נוסף בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס.

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דובר צה"ל הבהיר כי בתקופה האחרונה המחבלים קידמו מתווי טרור כנגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל, וניסו לשקם את היכולות הצבאיות של הארגון תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. המחבלים חוסלו להסרת האיום.

כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם, וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי. הפעולות הממוקדות מתבצעות על רקע מאמצי צה"ל להסיר איומים מרצועת עזה ולמנוע את שיקום יכולות הטרור של ארגוני הטרור.

בשבוע שעבר חיסל צה"ל את מחמד מחמד עבד אלחאלק חלה, מפקד בזרוע הצבאית של חמאס ששימש במטה ייצור אמצעי הלחימה וסייע בייצור אמצעי לחימה שונים. בנוסף, חוסל השאם גמאל מחמד אבו גלאלה, מפקד מחלקת נוח'בה שהיה ממובילי הפשיטה למוצב כיסופים והשתתף בחטיפת ישראלים במהלך הטבח.