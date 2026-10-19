נשיא רוסיה ולדימיר פוטין מבקש לקדם מהלך דיפלומטי שעשוי לשנות את מהלך המלחמה באוקראינה – אך לפי הדיווחים, המהלך מתנהל כך שנשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי נותר מחוץ לחדר הדיונים.

על פי דיווח ב"וול סטריט ג'ורנל", פוטין הציע לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ ולמנהיג סין שי ג'ינפינג לקיים פסגה משולשת בחודש הבא, שבמסגרתה ידונו באפשרות לסיים את המלחמה הנמשכת כבר ארבע שנים.

ההצעה מעוררת חשש עמוק בקייב: כיצד ניתן להכריע בעתידה של אוקראינה מבלי שהנהגתה תהיה שותפה ישירה למגעים? מבחינת זלנסקי, האפשרות שוושינגטון ומוסקבה יגיעו להבנות מאחורי גבה של אוקראינה עלולה להתפרש כבגידה באמון שבין המדינות, במיוחד לאחר שאוקראינה נשענה על התמיכה האמריקנית במאבקה ברוסיה.

על פי הדיווח, הקרמלין הציע לקיים את המפגש בשולי פסגת שיתוף הפעולה הכלכלי של אסיה והאוקיינוס השקט, המתוכננת להתקיים ב-18 וב-19 בנובמבר בעיר שנג'ן שבסין.

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דובר הקרמלין דמיטרי פסקוב אישר כי מתקיימים דיונים על אפשרות לפגישה, אך הבהיר כי טרם גובשו הסכמות ברורות בנוגע לעצם קיומה או לסדר היום שלה. לדבריו, שלושת הצדדים מכירים באפשרות ההיפותטית לקיום מפגש כזה.

גורם אמריקני בכיר מסר לעיתון כי טראמפ עדיין לא הסכים לקיים את הפסגה, אולם ייתכן שיהיה פתוח לרעיון. לפי הדיווח, הצעתו של פוטין עלתה בשיחת טלפון עם טראמפ ב-9 באוקטובר, שבמהלכה נדונה גם עסקת הדיזל בין שתי המדינות.

החשש האוקראיני אינו נוגע רק לאפשרות של פסגה ללא זלנסקי, אלא גם לשינויים המתרחשים ביחסים בין וושינגטון למוסקבה. טראמפ הודיע על עסקה לרכישת סולר רוסי, וביום שישי חתם על צו המבטל סנקציות מרכזיות נגד רוסיה. הצעדים עוררו ביקורת מצד נשיא אוקראינה, שהזהיר כי הקלות כלכליות מסוג זה עלולות לחזק את פוטין ולאפשר לו להמשיך במלחמה.

מבחינת קייב, שילוב של הקלה בלחץ הכלכלי על רוסיה עם מגעים דיפלומטיים שבהם אוקראינה אינה בהכרח צד מרכזי עלול להעמיד אותה בפני מציאות קשה: מעצמות אחרות ידונו בהסדר, בעוד המדינה שנלחמת על שטחה ועל עתידה תיאלץ להתמודד עם תוצאותיו.

עם זאת, בשלב זה אין אישור שטראמפ הסכים להצעה או שהפסגה אכן תתקיים. גם תוכנה של עסקה אפשרית טרם הובהר.

אם המהלך יבשיל, השאלה המרכזית תהיה האם מדובר בניסיון להביא לסיום המלחמה באמצעות לחץ דיפלומטי על אוקראינה, או במהלך שיקדם הסדר בין המעצמות על חשבון האינטרסים של קייב.

עבור זלנסקי, עצם האפשרות שעתיד ארצו יידון במפגש בין מנהיגים זרים, בלי התחייבות ברורה למעורבותו, עלולה להעמיק את החשש מפני נטישתה של קייב בידי בעלת בריתה החשובה ביותר.