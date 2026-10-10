מרן הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף יצא במוצאי שבת במתקפה חריפה נגד ההסתה הגוברת בתקשורת הכללית כלפי עולם התורה ובחורי הישיבות הקדושות.

הדברים נאמרו במסגרת שיעורו השבועי המועבר מדי מוצאי שבת מבית הכנסת 'היזדים' בירושלים. במהלך העיסוק ההלכתי בדין 'תינוק שנשבה', פנה הראשל"צ להתייחס לשיח הציבורי ולמתקפות הקשות נגד הציבור החרדי ולומדי התורה.

"שומעים את ההסתה שיש בתקשורת", אמר מרן הראשון לציון בכאב, "כל החדשות שכל פעם הם נגד בחורי הישיבות. 'משתמטים'? – הם המשתמטים! בחורי ישיבות 'עריקים'? – הם עריקים!".

בהמשך דבריו, העלה הגר"י יוסף על נס את חשיבותם של לומדי התורה לקיומם ולביטחונם של כלל יושבי הארץ: "בחורי ישיבות מצילים את הדור! בחורי הישיבות מצילים את כל ארץ ישראל!".

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מרן הראשון לציון סיכם את דבריו בקביעה חדה: "אבל יש הסתה גדולה מאוד, נורא ואיום! על בחורי הישיבות".